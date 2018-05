Tęczowa tyrania

17 maja nad budynkiem Parlamentu Europejskiego pierwszy raz w historii zawisła tęczowa flaga. Posłowie chcieli w ten sposób wyrazić swoją solidarność z osobami LGBT. Czy mieli do tego prawo? Czy był to przejaw tolerancji? A może raczej dyskryminacji wobec chrześcijan? O co tak naprawdę chodzi w rewolucji, którą przeprowadzają mniejszości seksualne?