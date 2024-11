Wybory w USA. Wieczór wyborczy "Do Rzeczy"

Oczy całego świata zwrócone są we wtorek na Stany Zjednoczone, których obywatele dokonują wyboru 47. prezydenta. Od godz. 21 zapraszamy na specjalny wieczór wyborczy, w którym będziemy komentować i analizować to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych!

5 listopada to dzień wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. O najwyższy urząd w państwie walczą kandydatka Partii Demokratycznej, obecna wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamala Harris, która ma po swojej stronie większość celebrytów i mediów oraz kandydat Republikanów Donald Trump, który otrzymał silne wsparcie właściciela Tesli, SpaceX i X Elona Muska. Na ogłoszenie wyniku wyborów Donald Trump będzie oczekiwał w Palm Beach na Florydzie. Z kolei wieczór wyborczy Kamali Harris zostanie zorganizowany na Uniwersytecie Howarda w Waszyngtonie, czyli jej macierzystej uczelni. Ostatni sondaż Siena College dla "New York Times" pokazuje, że Kamala Harris i Donald Trump cieszą się takim samym poparciem, a walka będzie trwała do ostatniej chwili. Wieczór wyborczy "Do Rzeczy" Od godz. 21 zapraszamy na specjalny wieczór wyborczy tygodnika "Do Rzeczy", w którym będziemy komentować na bieżąco wszystko to, co będzie się działo w Stanach Zjednoczonych. Transmisja na naszym kanale w serwisie YouTube. Oprócz tego nadajemy także na: P.S.TV i Radek Pogoda. Studio poprowadzą Kamil Klimczak i Piotr Szlachtowicz. Plan transmisji: 21:00 Początek

21:30 Paweł Lisicki, red. naczelny tygodnika "Do Rzeczy"

22:00 Łukasz Warzecha, publicysta "Do Rzeczy"

22:20 Prof. Adam Wielomski

22:40 Dr Lucyna Kulińska

23:10 Radek Pogoda

23:40 Michał Krupa

00:10 Agnieszka Wolska

00:30 Magdalena Ziętek-Wielomska

00:50 Marek Chodorowski

01:00 Artur Kalbarczyk

01:30 Wojciech Jeśman

02:00 Tomasz Blaut