Kontakt z Putinem. CNN: Trump już zdecydował

O ewentualnym spotkaniu Trumpa z Putinem mówiono od dawna. Prezydent-elekt zapewniał, że po wyborczym zwycięstwie natychmiast (w ciągu 24 godzin) zakończy wojnę rosyjsko-ukraińską.

W ostatnich tygodniach media co chwila informowały o możliwej rozmowie, albo nawet spotkaniu między przywódcami Rosji i USA.

Portal telewizji CNN przekonuje, że Trump wydał polecenie swym współpracownikom, aby ci zorganizowali rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem. Miałaby do niej dojść kilka dni po dzisiejszym zaprzysiężeniu Trumpa. W trakcie rozmowy prezydenci mieliby ustalić termin spotkania.

Z informacji CNN wynika, że nowa administracja w Białym Domu planuje natychmiast rozpocząć pracę nad planem pokojowym dla Ukrainy. Miałby on zostać zrealizowany w ciągu kilku miesięcy.

Trump prezydentem USA. Dzisiaj zaprzysiężenie

W poniedziałek o 18. czasu polskiego Trump i wiceprezydent-elekt, senator J.D. Vance, obejmą urząd prezydenta i wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Tymczasem prezydent elekt wystąpił na wiecu w hali Capital One Arena Waszyngtonie, gdzie mówił m.in. o rychłym rozpoczęciu największej w historii USA operacji deportacji nielegalnych imigrantów do krajów ich pochodzenia. Podkreślił, ze ci, którzy nielegalnie przekraczają amerykańskie granice, wkrótce będą już w drodze do domów.

– W południe opadnie kurtyna. Lata amerykańskiego upadku dobiegną końca. Rozpoczynamy nowy dzień amerykańskiej siły, dobrobytu, godności i dumy – podkreślił Donald Trump.

Republikanin powtórzył też swoje wcześniejsze zapowiedzi dotyczące doprowadzenia do zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej, a co za tym idzie "uniknięcia trzeciej wojny światowej", u progu której w jego ocenie znalazły się Stany Zjednoczone.

