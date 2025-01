"Potrzebujemy denazyfikacji Izraela". Stanowcze słowa Brauna w PE

Na początku stycznia magazyn medyczny "The Lancet" opublikował wyniki badań dotyczące liczby ofiar śmiertelnych wojny Izraela z Hamasem w Strefie Gazy. Wyniki zatrważają. Okazuje się bowiem, że w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy konfliktu zginęło o ok. 40 proc. ludzi więcej niż odnotował to palestyński resort zdrowia.

Oszacowano, że w badanym okresie w Strefie Gazy odnotowano od 55 298 do 78 525 zgonów z powodu obrażeń pourazowych. Mówi się o stracie 2,9 proc. przedwojennej populacji Strefy Gazy. Badacze podkreślają, że oznacza to śmierć jednej osoby na 35 mieszkańców.

Braun: Zakażmy Talmudu, nie TikToka

Do sytuacji na Bliskim Wschodzie odniósł się europoseł Grzegorz Braun podczas debaty w Parlamencie Europejskim.

– To, czego naprawdę potrzebujemy, to denazyfikacja państwa Izrael. Musimy zobaczyć Netanjahu i jego rzeźników stających przed trybunałami, a jeśli zostaną skazani, miejmy nadzieję, stojących na szubienicy. Tego właśnie potrzebujemy – powiedział kandydat na prezydenta RP.

Jak zaznaczył polityk, "masowi mordercy powinni zostać skazani". – Jeśli nie, nie będzie pokoju w Palestynie, nie będzie pokoju na świecie – powiedział Braun.

– Wszyscy porządni, pokojowo nastawieni ludzie tego świata muszą zobaczyć Holokaust. Hagada, która jest głównym narzędziem izraelskiej i żydowskiej propagandy, badana naukowo, badana, a nie używana jako narzędzie propagandy – wojna hybrydowa – mówił deputowany do Parlamentu Europejskiego.

– Zakażmy Talmudu, nie TikToka – zaznaczył Braun.

Grzegorz Braun kandydatem na prezydenta

Grzegorz Braun będzie ubiegał się o fotel prezydencki. Europoseł potwierdził 18 stycznia br. w rozmowie z kanałem "Do Rzeczy" rejestrację swojego komitetu wyborczego.

– Dopełniamy wymaganych prawem procedur i będzie wejście w następną fazę, czyli zbiórkę podpisów – powiedział polityk, apelując do swoich sympatyków o zaangażowanie.

Grzegorz Braun z tego powodu został usunięty z Konfederacji. Lider wchodzącej w skład prawicowego sojuszu partii Konfederacja Korony Polskiej podjął decyzję o kandydaturze pomimo, że Rada Liderów Konfederacji wybrała na kandydata ugrupowania Sławomira Mentzena. Prezes Nowej Nadziei przez kilka miesięcy prowadził prekampanię, a w ubiegłym tygodniu jego sztab zgłosił w PKW zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego.