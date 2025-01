Brauna czeka surowa kara. Tyle może stracić

– Pomódlmy się za ofiary żydowskiego ludobójstwa w Strefie Gazy – powiedział w trakcie minuty ciszy poświęconej ofiarom Holocaustu Grzegorz Braun. Za to słowa europoseł został wyprowadzony z sali.

W Parlamencie Europejskim dwa dni po 80. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau odbyła się "Uroczysta Ceremonia z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu".

Co zrobił Braun podczas sesji Parlamentu Europejskiego?

Braun dość głośno zaapelował do zgromadzonych na sali o modlitwę również za ofiary ludobójstwa w Strefie Gazy w trakcie minuty ciszy poświęconej ofiarom Holocaustu.

Po kilku sekundach Braun ponownie zabrał głos, kiedy wszyscy jeszcze stali w ciszy. – Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim za modlitwę za ofiary żydowskiego ludobójstwa w Strefie Gazy – powiedział.

Na sali zaczęło się zamieszanie. – Panie Braun, opuszcza Pan teraz salę – powiedziała prowadząca ceremonię przewodnicząca Roberta Metsola. – Zwracam się do pana posła Brauna. Proszę o natychmiastowe opuszczenie izby. Bardzo proszę o wyprowadzenie posła z sali – dodała.

Po słowach Metsoli na sali rozległy się brawa. Polityk w towarzystwie ochroniarzy opuścił salę.

Taką karę może ponieść europoseł

Jak przekazały radiu RMF FM źródła w Parlamencie Europejskim, incydent ma zostać potraktowany "z wymagana powagą". Zgodnie z art.183 regulaminu izby, w przypadkach poważnych naruszeń standardów postępowania, "przewodnicząca PE może podjąć uzasadnioną decyzję o nałożeniu na posła kary". To z kolei oznacza możliwość ukarania Brauna karą w wysokości 21 tys. euro (60 dni po 350 euro dziennej diety).

Regulamin PE przewiduje bowiem, że przewodnicząca Roberta Metsola może pozbawić deputowanego prawa do otrzymywania dziennej diety przez okres od 2 do 60 dni. Dziennikarka RMF FM ustaliła, że kara 60 dni jest ogłaszana w przypadku poważnych naruszeń regulaminu, a właśnie do takich ma zostać zaliczone zachowanie Brauna.

Na tym nie koniec sankcji. Kandydat na prezydenta RP może otrzymać zakaz reprezentowania Parlamentu Europejskiego w delegacjach międzyparlamentarnych, na konferencjach lub forach międzyinstytucjonalnych nawet przez okres roku. Ponadto udział Brauna w całości lub części prac Parlamentu Europejskiego może zostać czasowo zawieszony.

Jak podaje RMF FM, informacja o karze nałożonej na Brauna zostanie opublikowana na stronie internetowej PE w widocznym miejscu, a także na jego stronie internetowej na portalu europarlamentu.

