Minister obrony Niemiec oburzony wystąpieniem Vance'a. Padły ostre słowa

– Jeśli dobrze go (Vance'a – red.) zrozumiałem, to on porównał sytuację w Europie do sytuacji w niektórych reżimach autorytarnych. Panie i panowie, to są niedopuszczalne słowa – oświadczył Pistorius, na co sala zareagowała oklaskami.

– Demokracja nie oznacza, że głośna mniejszość automatycznie będzie miała rację i może zdecydować, co jest prawdą. Demokracja musi być w stanie obronić się przed ekstremistami, którzy próbują ją zniszczyć – argumentował.

Pistorius wściekły na wiceprezydenta USA. "Nie mogę pozostawić tego bez komentarza"

Niemiecki minister podkreślił, że jest wielkim przyjacielem Ameryki, a "American dream" fascynował go od zawsze. – Dlatego nie mogę przejść nad tym do porządku dziennego, nie mogę pozostawić przemówienia wiceprezydenta USA bez komentarza – powiedział.

Dalej mówił, że wizja Europy przedstawiona przez Vance'a nie jest Europą, w której on żyje i prowadzi kampanię wyborczą.

Vance oskarża Europę i cytuje Jana Pawła II. "Nie lękajcie się"

Wcześniej wiceprezydent USA powiedział, że największym zagrożeniem dla Europy nie jest Rosja czy Chiny, ale zagrożenie od wewnątrz, czyli odwrót Europy od niektórych z najbardziej podstawowych wartości. Jako jeden z głównych przykładów wskazał anulowanie wyborów prezydenckich w Rumunii i cenzurowanie treści pod pretekstem walki z demokracją.

– Kiedy widzimy, że europejskie sądy odwołują wybory, a wyżsi urzędnicy grożą odwołaniem innych, powinniśmy zadać sobie pytanie, czy utrzymujemy odpowiednio wysokie standardy – mówił Vance. Pod koniec przemówienia zacytował słowa papieża Jana Pawła II: "Nie lękajcie się!".

– Nie powinniśmy bać się naszych własnych obywateli, nawet jeśli wyrażają oni poglądy niezgodne z ich przywództwem – stwierdził zastępca Donalda Trumpa.

