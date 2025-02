Jaki pokój na Ukrainie wynegocjuje Trump? Macron ostrzega przed kapitulacją

W Europie narasta niepokój w sprawie warunków, na jakich może zostać zawarty pokój na Ukrainie. Prezydent Francji Emmanuel Macron wyraził wątpliwość, czy rosyjski przywódca Władimir Putin jest szczerze gotowy na trwałe zawieszenie broni.

Według Macrona zakończenie wojny na Ukrainie nie może prowadzić do "pokoju, który de facto oznaczałby ukraińską kapitulację". Zdaniem prezydenta Francji byłoby to "złe dla wszystkich", w tym także dla Stanów Zjednoczonych.

Jego słowa padły po rozmowie telefonicznej między prezydentem USA Donaldem Trumpem a przywódcą Rosji Władimirem Putinem, podczas której omawiano możliwość podjęcia rozmów pokojowych.

Macron o słowach Trumpa: To na Europie spoczywa odpowiedzialność

Macron poparł Trumpa, który stwierdził, że Europa powinna wziąć odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa Ukrainie. – Trump mówi, że to wy, Europejczycy, musicie podjąć ten ciężar. Ja natomiast twierdzę, że to na nas spoczywa odpowiedzialność – zaznaczył francuski prezydent.

Dodał, że nie jest zaskoczony inicjatywą Trumpa, ponieważ stwarza ona "okno możliwości" dla wynegocjowania rozwiązania, w którym każdy musi odegrać swoją rolę. Podkreślił także, że Europa powinna zwiększyć swoje wysiłki w zakresie obrony, zwłaszcza po tym, jak prezydentem Ameryki został Trump.

– To moment, by Europa przyspieszyła działania. Czasu jest coraz mniej – stwierdził Macron. Zaznaczył również, że tylko prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ma prawo do podejmowania decyzji w sprawie zawarcia rozejmu.

Zełenski oświadczył wcześniej, że Ukraina nie zaakceptuje żadnego porozumienia USA i Rosji, zawartego bez udziału Kijowa.

24 lutego miną trzy lata od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę, która przekształciła się w największy konflikt zbrojny w Europie od momentu zakończenia II wojny światowej.

