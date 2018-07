Francja: Koniec ze smartfonami w szkołach

Parlament Francji uchwalił ustawę o oficjalnym zakazie używania smartfonów i podobnych im urządzeń we francuskich szkołach. Liberałowie i posłowie rządzącej partii La Republique en Marche opowiedzieli się za tą regulacją. Partie lewicowe i konserwatywne wstrzymały się od głosu.

Zakaz używania smartfonów, tabletów itp. dotyczy przedszkoli, zerówek, szkół podstawowych i szkół średnich do 10. klasy, czyli obejmuje dzieci i uczniów w wieku od 3 do 15 lat. Francuskie licea mają możliwości wprowadzenia zakazu smartfonów, lecz nie są do tego zobowiązane. Nowa regulacja, będąca zaostrzeniem już obowiązujących przepisów, przewiduje całkowity zakaz używania w szkole urządzeń łączących się z Internetem we wszystkich pomieszczeniach i podczas zajęć szkolnych, także poza budynkiem szkoły. Wyjątki dotyczą jedynie przepadków, kiedy urządzenia te są pomocą naukową na lekcji lub kiedy są własnością uczniów z niepełnosprawnościami.

Nowe przepisy stanowią zaostrzenie juz obowiązujących przepisów.