Mężczyzna skazany za zabójstwo Izraelki zastrzelony we Francji

Eric Robic, francuski kierowca skazany za zabójstwo Izraelki Lee Zeitouni w 2011 r. w Tel Awiwie w wypadku drogowym, w którym sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, został zastrzelony w czwartek rano (16 kwietnia) na paryskich przedmieściach Neuilly-sur-Seine – podał Reuters, powołując się na francuską prokuraturę.

Według relacji świadków, napastnicy, którzy poruszali się na skuterze, oddali w kierunku ofiary kilka strzałów z bliskiej odległości i natychmiast odjechali.

Śmiertelne potrącenie kobiety w Tel Awiwie i ucieczka z Izraela

W 2011 r. w Tel Awiwie Robic prowadził SUV-a, którym śmiertelnie potrącił obywatelkę Izraela Lee Zeitouni, po czym uciekł z kraju.

Sprawa wywołała oburzenie izraelskiej opinii publicznej i konflikt dyplomatyczny z Francją, ponieważ Paryż odrzucił wniosek Tel Awiwu o ekstradycję mężczyzny, argumentując, że nie wydaje własnych obywateli.

Robic został później osądzony w Paryżu. W 2014 r. francuski sąd skazał go za nieumyślne spowodowanie śmierci i nieudzielenie pomocy osobie znajdującej się w stanie zagrożenia życia, wymierzając mu karę pięciu lat więzienia.

Podczas procesu okazało się, że Robic prowadził auto pod wpływem alkoholu i z nadmierną prędkością, a po potrąceniu nie zatrzymał się, aby pomóc Zeitouni.

Francuz zastrzelony w Paryżu. "Egzekucja"

Według gazety "Jerusalem Post", świadek, który powiadomił służby ratunkowe, opisał zabójstwo Francuza jako "zaplanowaną egzekucję". Zanim na miejsce przyjechała policja, mężczyzna był reanimowany przez strażaków.

Władze nie skomentowały dotychczas możliwych motywów zbrodni. Śledztwo w tej sprawie prowadzi paryska prokuratura.

