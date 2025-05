Szwecja zakazuje sprzedaży treści z OnlyFans. "To brama do prostytucji"

Szwecja przyjęła ustawę zakazującą zakupu seksualnych występów transmitowanych online, w tym za pośrednictwem platform takich jak OnlyFans. Zgodnie z nowym prawem nielegalne będzie płacenie komuś za wykonanie aktu seksualnego na odległość – np. poprzez transmisję na żywo – w celu jego obejrzenia przez zleceniodawcę. Przepisy penalizują również czerpanie zysków z takich działań oraz promowanie osób wykonujących tego typu akty na zamówienie.

– To nowa forma zakupu seksu i najwyższy czas, by zmodernizować przepisy, tak aby obejmowały również platformy cyfrowe –powiedziała posłanka Partii Socjaldemokratycznej Teresa Carvalho po uchwaleniu ustawy, która przeszła w parlamencie zdecydowaną większością głosów. Choć oglądanie i opłacanie wcześniej nagranych treści pornograficznych pozostaje legalne, nowe prawo koncentruje się na interakcjach na żywo realizowanych na zlecenie, które – jak argumentują ustawodawcy – rozmywają granice prawne i etyczne.

Nowa forma prostytucji

Minister ds. równości płci Nina Larsson podkreślała, że nowe przepisy to sposób, aby nadążyć za rozwojem społecznym. – Widzimy, że służy to młodym dziewczętom jako brama ze świata cyfrowego do fizycznej prostytucji – wyjaśniała. Jednak osoby trudniące się tworzeniem treści pornograficznych dla OnlyFans skrytykowały ustawę, wskazując, że zagraża ona ich źródłu utrzymania. Zdaniem rządu celem ustawy jest ochrona młodych ludzi i osób szczególnie narażonych. Zwracano m.in. uwagę na udokumentowane powiązania pomiędzy wykorzystywaniem online, handlem ludźmi, uzależnieniami od narkotyków, a wciąganiem w coraz poważniejsze formy prostytucji.

Ponad podziałami partyjnymi

Projekt ustawy został przygotowany przez komisję sprawiedliwości i zyskał poparcie ponad podziałami partyjnymi. W Szwecji zakup usług seksualnych zagrożony jest karą do jednego roku pozbawienia wolności, natomiast sutenerstwo – karą do czterech lat więzienia. Nowe przepisy wejdą w życie 1 lipca.

