Ukraina: Rośnie liczba osób gotowych wytrzymać wojnę tak długo, jak trzeba

Z nowe sondażu przeprowadzonego na Ukrainie w dniach od 15 maja do 3 czerwca pokazują, że 60 proc. Ukraińców jest gotowych znosić wojnę tak długo, jak będzie to konieczne. Badanie przeprowadził Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii (KIIS).

Badacze zauważają, że liczba osób gotowych znosić wojnę tak długo, jak będzie to konieczne, spadła do 54 proc. w marcu, podczas gdy między marcem a majem i początkiem czerwca wzrosła do 60 proc. Kolejne 6 proc. respondentów jest gotowych znosić ją przez rok.

Ukraińcy deklarują cierpliwość

Tymczasem 20 proc. (24 proc. w marcu) twierdzi, że może zgodzić się na wojnę, jedna na krótszy okres (kilka lub maksymalnie sześć miesięcy). Pozostałe 14 proc. badanych to osoby niezdecydowane. Eksperci z KII zauważają że we wszystkich obwodach mniej osób stwierdziło, że są gotowe wytrzymać tak długo, jak będzie to konieczne, w porównaniu z początkiem 2024 r. Tymczasem liczba ta wzrosła we wszystkich regionach w porównaniu z marcem 2025 r.

Wskazano, że niezależnie od wieku respondentów, ponad połowa wszystkich grup wiekowych jest gotowa wytrzymać wojnę tak długo, jak będzie to konieczne.

W sumie przebadano 1011 respondentów mieszkających na terytorium kontrolowanym przez rząd ukraiński. Badanie przeprowadzono wśród dorosłych obywateli Ukrainy (w wieku 18 lat i starszych), którzy w momencie badania znajdowali się na terytorium kontrolowanym przez rząd ukraiński.

Próba nie obejmowała mieszkańców terenów tymczasowo niekontrolowanych przez władze ukraińskie (chociaż część respondentów to osoby wewnętrznie przesiedlone, które przeniosły się z terenów okupowanych przez Rosję), ani nie przeprowadzono badania wśród osób, które uciekły z kraju po 24 lutego 2022 r.

Pełnoskalowana agresja Rosji na Ukrainę trwa od 24 lutego 2022 roku.

