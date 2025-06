Izrael zaatakował Iran. Przejmujący apel kardynała

Hierarcha napisał 13 czerwca br. na platformach społecznościowych Bluesky i X, że ta wiadomość głęboko go zszokowała.

Podkreślił, że nowa wojna o nieprzewidywalnych konsekwencjach to ostatnia rzecz, jakiej potrzebują tamtejsi mieszkańcy. Wojna nie tylko nie jest rozwiązaniem, "wojna zawsze jest ludzką porażką", o czym często i stanowczo przypominał nam zmarły niedawno papież Franciszek. "Przyjmuję jego słowa za swoje: Zatrzymajcie wojnę, zanim będzie za późno!" – czytamy we wpisie emerytowanego arcybiskupa Wiednia.

Apel kardynała do przywódców

Jednocześnie kard. Schönborn zaapelował do wszystkich odpowiedzialnych za politykę. "Miejcie odwagę, by podjąć szczere rozmowy pokojowe! Dotyczy to wielu milionów ludzi, którzy mają prawo do spokojnego, godnego życia" – wezwał kardynał i przekonywał: "Pokój jest możliwy, tylko trzeba się nim dzielić. Ale to wymaga odważnych kroków".

"Od lat noszę w sercu cierpienie ludzi spowodowane licznymi wojnami na Bliskim Wschodzie, lecz dopiero niedawno zobaczyłem ludzi cierpiących z powodu przesiedleń, utraty bliskich, zniszczenia środków do życia, głodu, nędzy i głęboko zakorzenionej beznadziei" – przyznał kard. Schönborn. Jak wyznał emerytowany arcybiskup Wiednia, poczucie bycia ignorowanym przez resztę świata jest "nieznośnym ciężarem", który w nich dostrzegł.

Atak na Iran. Izrael oskarża Teheran

W piątek nad ranem Siły Obronne Izraela zaatakowały obiekty nuklearne i bazy rakietowe dalekiego zasięgu Iranu. Pierwszy atak wymierzony był w dziesiątki obiektów wojskowych w różnych częściach kraju. W szczególności atakowane były cele na szczeblu dowodzenia, dowódcy, obiekty wojskowe i kwatery główne.

Izrael twierdzi, że Iran przyspiesza prace nad bronią jądrową i posiada już wystarczającą ilość wzbogaconego uranu, aby stworzyć 15 bomb jądrowych w ciągu zaledwie kilku dni.

Kolejnym argumentem za atakiem jest zagrożenie rakietowe ze strony Iranu. Kraj ten posiada tysiące pocisków balistycznych i planuje potroić ten arsenał w nadchodzącym roku.

Operacja armii izraelskiej przeciwko Iranowi potrwa co najmniej kilka dni. Najprawdopodobniej Teheran odpowie atakami odwetowymi. Według wstępnych szacunków pierwszy atak był dla Iranu zaskoczeniem zarówno pod względem skali, jak i zasięgu geograficznego.

