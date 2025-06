Nocne wystąpienie Putina. Tak powiedział o Trumpie

Słowa padły podczas Forum Ekonomicznego w Petersburgu. Prezydent Rosji stwierdził, że kolejne spotkanie zespołów negocjacyjnych może się odbyć po 22 czerwca br. Jak zaznaczył kluczowe jest zagwarantowanie, by następny prezydent Ukrainie nie podważał porozumień zawartych z Moskwą.

Putin podkreślił, że w sprawie wojny jest gotowy rozmawiać z każdym, "nawet z Wołodymyrem Zełenskim". Jak zapewnił prezydent Rosji, mógłby spotkać się z ukraińskim przywódcą w końcowej fazie negocjacji w sprawie rozejmu.

Atak Rosji na kraje NATO?

Władimir Putin podkreślił, że tezy o planowaniu przez Rosję ataku na NATO są nonsensem.

Prezydent stwierdził, że zachodni politycy rozpowszechniają takie plotki, by „oszukać podatników” i zmusić ich do dokładania się do wyższych nakładów na obronę.

– Decyzja użycia siły na Ukrainie nie oznacza, że Moskwa planuje atak na Europę Wschodnią – zaznaczył rosyjski dyktator.

Putin o relacjach z Trumpem

Władimir Putin odniósł się również do relacji z Donaldem Trumpem. Jak zaznaczył, ich potencjalne spotkanie powinno być dobrze przygotowane i przynieść pozytywne efekty,

– To dobrze, że Trump jest biznesmenem, dobrze kalkuluje – powiedział prezydent Rosji. Putin wyraził jednocześnie nadzieję, że Waszyngton podejmie kroki w kierunku przywrócenia stosunków z Moskwą.

Z kolei Donald Trump w ubiegłym tygodniu wyraził pogląd, że rosyjski przywódca Władimir Putin może pomóc w rozwiązaniu konfliktu pomiędzy Izraelem a Iranem. – On jest gotowy. Zadzwonił do mnie w tej sprawie – podkreślił.

Putin zaznaczył, że jest gotów do podjęcia rozmów z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem, choć przyznał, że wątpi, by Berlin mógł być pośrednikiem w rozmowach z Kijowem. Rosyjski przywódca stwierdził również, że wysłanie przez Niemcy pocisków manewrujących Taurus na Ukrainę stanowiłoby bezpośrednie zaangażowanie się tego kraju w wojnę, ale – jak zapewnił Putin – nie zatrzymałoby pochodu rosyjskich wojsk.

