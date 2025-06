Ataki na kobiety we Francji. Użyto strzykawek

Napaści miały miejsce w miniony weekend podczas serii koncertów i wydarzeń plenerowych organizowanych pod szyldem Święta Muzyki.

Kim są sprawcy ataków? Media milczą

Czternastu zatrzymanych mężczyzn jest w wieku od 19 do 44 lat. Francuski dziennik "Le Parisien" nie podał jednak szczegółowych informacji na ich temat.

Jak przekazało francuskie MSW, na terenie całego kraju aż 145 osób zgłosiło, że padło ofiarą ataków przy użyciu strzykawek lub igieł. Z kolei "La Parisien" poinformował, że dane policji wskazują na liczbę 131 zaatakowanych.

Tylko w stołecznym regionie Ile-de-France ukłucia zgłosiło ok. 20 osób, a w Metz na północnym wschodzie Francji zawiadomienia o podobnych atakach zgłosiło kolejne 15. Poszkodowane kobiety przewieziono do szpitala na badania toksykologiczne, które na szczęście nie wykazały zagrożenia dla życia napadniętych.

Do podobnych ataków doszło już wcześniej. Szokujące kulisy

W tegorocznym Święcie Muzyki, organizowanym we Francji, udziały wzięły miliony ludzi. Władze Paryża wskazywały, że w samej stolicy kraju odnotowano rekordową frekwencję.

Jeszcze przed rozpoczęciem cyklu imprez, w mediach społecznościowych pojawiły się wstrząsające wezwania do ataków na kobiety z użyciem strzykawek. Nie jest to jednak pierwsza taka sytuacja. Już w 2022 roku doszło do podobnych incydentów nie tylko we Francji, ale również w Hiszpanii, Belgii czy Wielkiej Brytanii.

Abstrahując od sprawy zatrzymanych ws. ataku przy użyciu strzykawek, podczas trwania Święta Muzyki zatrzymano ponad 370 osób, w tym 90 w samym Paryżu.

Powodem do działań policji były kradzieże, napaści seksualne, a także akty przemocy polegające głównie na atakowaniu policjantów strzegących bezpieczeństwa podczas imprez.

