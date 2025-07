Komisarz UE apeluje o budowę "muru dronowego"

W ubiegłym tygodniu na Litwie doszło do niepokojącego incydentu. Najwyżsi rangą przedstawiciele litewskich władz – przewodniczący Sejmu Saulius Skvernelis i premier Gintautas Paluckas – zostali ewakuowani do schronów w związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej Litwy przez Białoruś. Na początku spekulowano, że na Litwę wleciał jeden z dronów kamikadze Shahed, których Rosja używa w wojnie z Ukrainą. Jednak Państwowa Służba Ochrony Granic (VSAT) poinformowała, że granicę białorusko-litewską przekroczył nieduży samolot amatorskiej konstrukcji. Okazało się, że maszyna spadła w pobliżu zamkniętego punktu kontroli granicznej w Szumsku, około kilometra od granicy z Białorusią. Służby badają sprawę.

Unijny komisarz o potrzebie stworzenia "muru dronowego"

– Ten incydent pokazuje, że taki dron jest w stanie naruszyć litewską przestrzeń powietrzną. Pozostaje kwestią otwartą, czy Litwa jest gotowa bronić się przeciwko takim zagrożeniom i czy ma do tego niezbędny potencjał – powiedział mówił Kubilius, reprezentant Litwy w Komisji Europejskiej. Na antenie telewizji LRT zaapelował: – Dlatego apeluję do Litwy i innych krajów regionu, by pracowały nad Planem Obrony Wschodniej Granicy: planem fizycznej ochrony, polegającej przede wszystkim na zainstalowaniu szeregu barier fizycznych na ziemi, ale obejmującej nie tylko mur fizyczny, lecz również stworzenie muru dronowego.

Unijny komisarz ds. obronności zaznacza, że "niewiele świadczy" o tym, by Litwa i inne kraje bałtyckie były dobrze przygotowane do odpowiadania na ewentualne ataki dronowe ze strony Rosji. – W tej chwili chodzi nie tyle o produkowanie i magazynowanie dronów, ile o naukę i szkolenie zespołów ludzi, którzy byliby w stanie bardzo szybko wyprodukować drony w dowolnym momencie i w liczbie wymaganej dla muru dronowego – powiedział Andrius Kubilius.

Czytaj też:

Trump dał Rosji 50 dni. Potwierdził też decyzję o wysyłce broniCzytaj też:

Trump rozważa dostarczenie Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu JASSM