Hiszpania: Katolicy praktykujący to niespełna 20 proc. ludności

Zaledwie 18,7 proc. mieszkańców 48-milionowej Hiszpanii deklaruje się jako katolicy praktykujący, którzy co najmniej raz w tygodniu chodzą na Mszę świętą – wynika z najnowszego raportu Centrum Studiów, Szkolenia oraz Analizy Społecznej działającego w ramach katolickiego uniwersytetu CEU San Pablo w Madrycie.

Dramatyczny spadek wiernych

Autorzy dokumentu zatytułowanego "Demografia Kościoła katolickiego u progu trzeciego tysiąclecia” wskazali na gwałtownie malejącą liczbę katolików uczestniczących w niedzielnej Eucharystii. Odnotowali, że jeszcze w dekadzie lat 70. XX odsetek ten przekraczał poziom 70 proc.

Twórcy raportu zwracają uwagę, że spadającej liczbie uczestników Mszy św. w hiszpańskich kościołach towarzyszy zjawisko małego udziału społeczeństwa w innych sakramentach. Dokument dowodzi, że o ile w 1971 r. chrzczonych było 99 proc. dzieci, to aktualnie odsetek ten sięga jedynie ok. 50 proc. Zbliżona sytuacja występuje w przypadku udziału w Pierwszej Komunii Św. Z kolei tylko 18 proc. związków małżeńskich to śluby kościelne.

Raport madryckiej uczelni dowodzi również kryzysu powołań kapłańskich. Wskazuje, że w 2023 r., ostatnim analizowanym roku, w Hiszpanii było 15,2 tys. księży, czyli o 40 proc. mniej niż w 1971 r. Duchowieństwo w Hiszpanii, jak wynika z raportu, „szybko się starzeje”. O ile średnia wieku wynosiła tam wśród kapłanów w dekadzie lat. 60 XX w. 35 lat, to w 2023 r. sięgnęła poziomu 65 lat. Kryzys dotknął też wyższe seminaria duchowne, w których w roku akademickim 2023-24 było zaledwie 950 kleryków. W 1965 r. do placówek tych, jak dowodzi raport, uczęszczało ponad 8 tys. seminarzystów.

Przypomnijmy, że rządząca obecnie krajem koalicja partii lewicowych z PSOE na czele od dawna już nie ukrywa swego antyklerykalnego, a nawet antykatolickiego nastawienia i dąży do jak największego ograniczenia wpływów Kościoła w społeczeństwie. To w wyniku jej starań doprowadzono do usunięcia doczesnych szczątków gen. Franco z panteonu w Dolinie Poległych i do jego ponownego pochówku 24 października 2019 na cmentarzu Mingorrubio w miejscowości El Pardo pod Madrytem.

