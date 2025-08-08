Tusk rozmawiał z Zełenskim. Padła kluczowa kwestia

Tusk poinformował o rozmowie podczas konferencji prasowej w Łebie. – Przed chwilą zakończyłem długą rozmowę z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim o sytuacji w Ukrainie – przekazał premier. Jak zaznaczył szef rządu, są "pewne sygnały", że "być może zamrożenie konfliktu (...) jest bliżej niż dalej".

Tusk: Zełenski jest optymistą

Premier wskazał, jaką postawę podczas rozmowy prezentował Wołodymyr Zełenski.

– Dzisiaj mija termin ultimatum. Prezydent Zełenski jest bardzo ostrożnym, ale jednak optymistą – powiedział Tusk.

Jak zaznaczył szef rządu, Ukrainie "bardzo zależy", aby Europa, w tym również Polska, uczestniczyła w projektowaniu przyszłego zawieszenia broni, a w dalszej perspektywie – pokoju. – Bardzo nam na tym też zależy, żeby w naszym regionie zapanował pokój, bo to będzie też bardzo dobrze wpływało na nasze bezpieczeństwo – powiedział Donald Tusk.

Zełenski o rozmowie z Tuskiem: Jestem wdzięczny

Do rozmowy z Donaldem Tuskiem odniósł się w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak zaznaczył przywódca we wpisie na Telegramie, dyskusja dotyczyła działań pokojowych, wspólnej produkcji sprzętu służącego do obrony, wsparcia dla Ukraińców, a także procesu negocjacyjnego ws. przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej.

Zełenski przekazał, że poinformował polskiego premiera o rozmowach, jakie odbył z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych i państw europejskich.

"Omówiliśmy możliwości dyplomatyczne i uzgodniliśmy, że będziemy koordynować działania i pracować na rzecz wspólnych europejskich interesów. Ukraina, Polska i inne kraje Europy w równym stopniu potrzebują silnych fundamentów bezpieczeństwa i niepodległości. Wszyscy potrzebują niezawodnego pokoju. Jestem wdzięczny za gotowość pomocy na tej drodze" – napisał prezydent Ukrainy.

"Omówiliśmy również sytuację w procesie negocjacji członkostwa Ukrainy w UE. Z Donaldem uzgodniliśmy, że pierwszy klaster negocjacyjny dla Ukrainy i Mołdawii powinien zostać otwarty jednocześnie. Ukraina i Mołdawia rozpoczęły tę drogę razem i powinny ją kontynuować w ten sam sposób" – podkreślił Zełenski.

Czytaj też:

Pięć scenariuszy zakończenia wojny. "Tylko jeden jest dobry dla Ukrainy"Czytaj też:

Zełenski: To będzie jeden z największych projektów dla całej Europy od dziesięcioleci