Amerykańska stacja uważa, że żaden ze scenariuszy nie może zostać zrealizowany wyłącznie z woli Putina i Trumpa – bez bezpośredniego zaangażowania Ukrainy w porozumienie.

Putin zgadza się na bezwarunkowe zawieszenie broni

Według dziennikarzy, taka opcja jest mało prawdopodobna. Rosja odrzuciła już podobną propozycję wiosną, pomimo groźby nowych sankcji. Obecnie Moskwa aktywnie atakuje na wschodzie, starając się utrwalić zdobycze terytorialne. Nawet dodatkowa presja na Chiny i Indie, partnerów Rosji, raczej nie zmieni tej logiki do jesieni.

Pragmatyzm: Negocjacje dla nowych negocjacji

Według CNN, bardziej realistyczną opcją jest porozumienie o kontynuowaniu dialogu, co mogłoby "zamrozić” front wraz z nadejściem zimy. Jeśli Rosja zdobędzie do tego czasu Pokrowsk, Konstantynówkę lub Kupiansk, zyska dogodne pozycje do dalszych negocjacji dyplomatycznych. Możliwe jest również, że Kreml spróbuje zakwestionować legitymację prezydenta Zełenskiego.

Ukraina przetrwa kolejne dwa lata

Zauważono, że w tym scenariuszu pomoc wojskowa ze strony USA i UE pozwoliłaby Kijowowi utrzymać obecne granice, zmuszając Moskwę do ponownego podjęcia negocjacji. W przypadku sukcesu na froncie, Europa mogłaby wysłać "siły odstraszania” – kontyngent NATO w pobliżu Kijowa i głównych miast, który wspomógłby logistykę i wywiad.

Katastrofa dla Ukrainy i NATO

Według analityków, w przypadku braku wsparcia ze strony USA, po warunkowym "odprężeniu” między Trumpem a Putinem, Rosja mogłaby zmiażdżyć ukraińskie pozycje na wschodzie i wkroczyć w głąb kraju. Europa będzie próbowała stabilizować sytuację, ale bez amerykańskiego zaangażowania może sobie nie poradzić. To najgorszy scenariusz: załamanie się ukraińskiej obronności, kryzys polityczny, a nawet ryzyko utraty państwowości.

Upadek Putina: scenariusz afgański

Amerykanie dostrzegają również lustrzaną perspektywę, jeśli Rosja uwikła się w wojnę, tak jak kiedyś w Afganistanie. Rosnące straty, presja sankcji, załamanie się stosunków z Chinami i Indiami, a także wewnętrzne niezadowolenie wśród elit, mogą doprowadzić do destabilizacji samego Kremla.

"Powstanie Prigożyna pokazało już, że system nie jest tak stabilny, jak się wydaje. W tym scenariuszu Putin wygląda na silnego, dopóki nagle nie straci wszystkiego" – wskazano.

Jednocześnie stacja telewizyjna uważa, że "żadna z opcji nie jest dobra dla Ukrainy”, poza ostatnią.

