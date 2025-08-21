Armia ukraińska rozpoczęła okrążanie rosyjskiego zgrupowania, które około tydzień temu przebiło się przez obronę w rejonie Dobropola na północ od Pokrowska na głębokość co najmniej 10 kilometrów – przekazał korespondent wojenny rosyjskiej sekcji BBC Ilja Abiszew, powołując się na dane analityków wojskowych i kanały monitorujące konflikt.

Wcześniej dowództwo Sił Zbrojnych Ukrainy przerzuciło posiłki w rejon przełamania, w tym elitarną jednostkę Azow. Do tej pory wojskom ukraińskim udało się powstrzymać rosyjską ofensywę, odzyskać kontrolę nad miejscowością Zołotyj Kołodiaź i obsadzić sąsiadujące z nią Wesełe i Hruźke, blokując w ten sposób dalsze przemieszczanie się wrogich pododdziałów na północ.

Walki w Donbasie. Wojskom rosyjskim grozi okrążenie

Jednostki rosyjskie, które posunęły się najdalej na północ, zostały już odcięte od głównych sił – wynika z map ukraińskiego projektu DeepState i doniesień kanału telegramowego Rybar, bliskiego rosyjskiemu ministerstwu obrony. Analitycy amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) również wskazują na ryzyko okrążenia rosyjskiego zgrupowania.

Nagrania geolokalizacyjne z ostatnich dwóch dni pokazują, że wojska rosyjskie posuwają się na północny zachód od Połtawki i na północny wschód od Władimirówki (obie wsie znajdują się na południowy wschód od Dobropola). Rosjanie poruszają się jednak wolniej niż Ukraińcy.

ISW: Sytuacja jest trudna i może zmienić się w każdej chwili

Obie strony w tym rejonie mają stosunkowo niskie zagęszczenie personelu, pozycje mają charakter ogniskowy i przypominają raczej pojedyncze twierdze niż ciągłą linię obrony – zauważa ISW. Według amerykańskich ekspertów ogólna sytuacja na tym kierunku pozostaje trudna i może się zmienić w każdej chwili.

Z kolei na północ od Sum Ukraińcy odzyskali kolejne pozycje i zepchnęli wroga w stronę obwodu kurskiego – podaje w najnowszym raporcie o wojnie Ośrodek Studiów Wschodnich.

