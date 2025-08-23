Resort sprawiedliwości twierdzi, że Markow "rozpowszechniał nieprawdziwych informacje o podejmowanych przez władze Rosji decyzjach i prowadzonej przez nią polityce".

Sam zainteresowany odrzuca zarzuty i zapewnia, że taka ocena jest niesprawiedliwa. "Wydaje się, że to jedyny przypadek (w Rosji), gdy agentem zagranicznej została ogłoszona osoba, która znajduje się pod zachodnimi sankcjami za aktywne wspieranie Władimira Putina i jego polityki" – napisał na Telegramie.

Kim jest Markow?

W latach 90. Markow był twórcą i szefem moskiewskiego Instytutu Badań Politycznych. W latach 2007-2011 z listy Jednej Rosji Markow dostał się do Dumy Państwowej. Był również członkiem Rady Publicznej Federacji Rosyjskiej, gdzie zajmował się kwestiami współpracy międzynarodowej i dyplomacji.

Na Ukrainie Markow jest uznany (od 2008 roki) za personę non grata ze względu na głoszone przez niego poglądy. Markow w ostatnim czasie był krytykowany za swoje pochlebne wypowiedzi o prezydencie Azerbejdżanu, który wcześniej z kolei krytykował inwazję Rosji na Ukrainę.

UE zapłaciła Rosji za gaz o miliard euro więcej niż w zeszłym roku

Jak podaje "The Brussels Times", powołując się na dane Eurostatu, w okresie styczeń-czerwiec 2025 r. Unia Europejska zaimportowała rosyjski gaz skroplony o wartości 4,48 mld euro, czyli o prawie miliard euro więcej niż w tym samym okresie w roku ubiegłym.

Warto zauważyć, że w pierwszej połowie 2025 roku UE zaimportowała łącznie gaz skroplony o wartości prawie 27 miliardów euro. Jednocześnie nieco ponad połowę tej kwoty Europejczycy zapłacili Stanom Zjednoczonym, które pozostają największym dostawcą skroplonego "błękitnego paliwa” do UE. W 2024 roku Unia Europejska importowała 45 proc. tego surowca z USA.

W artykule przypomniano, że Komisja Europejska planuje wprowadzić zakaz importu rosyjskiego gazu do końca 2027 roku. Państwa członkowskie muszą opracować plany szczegółowo opisujące stopniowe zaprzestanie importu gazu, energii jądrowej i ropy naftowej z Rosji.

