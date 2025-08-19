Warto zauważyć, że w pierwszej połowie 2025 roku UE zaimportowała łącznie gaz skroplony o wartości prawie 27 miliardów euro. Jednocześnie nieco ponad połowę tej kwoty Europejczycy zapłacili Stanom Zjednoczonym, które pozostają największym dostawcą skroplonego "błękitnego paliwa” do UE. W 2024 roku Unia Europejska importowała 45 proc. tego surowca z USA.

W artykule przypomniano, że Komisja Europejska planuje wprowadzić zakaz importu rosyjskiego gazu do końca 2027 roku. Państwa członkowskie muszą opracować plany szczegółowo opisujące stopniowe zaprzestanie importu gazu, energii jądrowej i ropy naftowej z Rosji.

Import spada

W ostatnich latach Unia Europejska zmniejszyła import rosyjskiego gazu. Podczas gdy w okresie 2018-19 import tego surowca osiągnął 180 miliardów metrów sześciennych, to w okresie styczeń-lipiec 2025 roku UE sprowadziła mniej niż 10 miliardów metrów sześciennych „błękitnego paliwa”.

18 czerwca 2026 r. Komisja Europejska zaproponowała, aby państwa członkowskie do końca 2027 r. zrezygnowały z zakupu rosyjskiego gazu. Co więcej, europejscy urzędnicy wiedzą już, jak obejść potencjalne weto Węgier i Słowacji w sprawie odrzucenia rosyjskich źródeł energii.

Kiedy Rosja zakończy wojnę?

Kurt Volker, były ambasador USA przy NATO stwierdził, że prezydent Rosji Władimir Putin nie zakończy wojny na Ukrainie dobrowolnie, ponieważ postrzega ją jako historyczną misję odbudowy imperium rosyjskiego. Zdaniem Volkera, jedynym sposobem na skłonienie Putina do zawieszenia broni są dotkliwe sankcje gospodarcze, szczególnie ograniczenie dochodów Rosji z eksportu ropy i gazu.

Volker apelował o wprowadzenie tzw. sankcji wtórnych, które miałyby zniechęcić państwa trzecie – jak Chiny, Indie czy Brazylia – do handlu z Rosją, poprzez możliwość nałożenia na nie bardzo wysokich ceł. Jego zdaniem taka strategia może poważnie osłabić finansowanie rosyjskiej machiny wojennej i zmusić Putina do rozejmu, choć niekoniecznie do trwałego pokoju.

