Pogrzeb ofiar rzezi wołyńskiej. Poznamy ich tożsamość

Szczątki zostały odkryte kilka miesięcy temu we wsi Puźniki w obwodzie tarnopolskim na zachodzie Ukrainy przez naukowców z Pomorskiego Instytutu Medycznego. Ludzie zostali zamordowani pod koniec II wojny światowej przez ukraińskich nacjonalistów.
W tej chwili trwają przygotowania do pierwszych uroczystości pogrzebowych, które odbędą się 6 września br.
Nowe ustalenia ws. ekshumacji
Jak podaje Radio Zet, szczątki zostały już ekshumowane, lecz nadal trwa identyfikacja wszystkich ofiar.
– To są żmudne prace i mogą potrwać jeszcze wiele miesięcy, a nawet lat. Trzeba bowiem znaleźć krewnych osób, które zostały tu zamordowane, porównać materiał genetyczny i w ten sposób ustalić, a co ważniejsze, przywrócić ich tożsamość – podkreśla Miłosz Gocłowski, reporter radia.
W tej chwili w Puźnikach pracuje grupa badaczy pod przewodnictwem prof. Andrzeja Ossowskiego z Pomorskiego Instytutu Medycznego. Teren jest przygotowywany pod miejsce pochówku.
Godny pochówek dla ofiar ukraińskich nacjonalistów
Ofiary zamordowane w ramach rzezi wołyńskiej mają zostać pochowane w sobotę w osobnych grobach, a nie zbiorowej mogile, w której leżały przez lata.
Po ustaleniu ich tożsamości, na nagrobkach pojawią się nazwiska. Jeszcze wcześniej na miejscu pochówku stanie pojedynczy krzyż.
– Dzięki pracy ekspertów, archeologów, antropologów, medyków sądowych, genetyków, biologów, kryminalistyków, całego zespołu, będzie można pochować te ofiary w pojedynczych grobach – tłumaczy prof. Andrzej Ossowski.
Jak podaje Radio Zet, w sobotnich uroczystościach wezmą udział rodziny ofiar, a także jedna osoba ocalała z rzezi wołyńskiej.
Na początku czerwca strona ukraińska udzieliła Polsce drugiej zgody na prace ekshumacyjne na terytorium Ukrainy. Wniosek złożył Instytut Pamięci Narodowej.
