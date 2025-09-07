Pierwsza taka sytuacja od początki wojny. Rosjanie uderzyli w budynek rządu

W nocy z soboty na niedzielę siły Federacji Rosyjskiej przeprowadziły zmasowany atak. W stronę Ukrainy wystrzelono łącznie 805 dronów i 13 pocisków. To największa liczba dronów, jaką Rosjanie wystrzelili jednej nocy od początku pełnoskalowej wojny. Celem uderzenia były m.in. Kijów, Kremeńczuk, Krzywy Róg i Odessa.

W wyniku ataku zginęły dwie osoby, a 11 zostało rannych. Z informacji podanych przez mera ukraińskiej stolicy Witalija Kliczkę, rosyjskie drony uderzyły w budynki mieszkalne w w rejonach Swiatoszyńskim i Darnickim.

Pojawiły się też doniesienia, że do pożaru miało dojść również na dachu budynku administracyjnego w dzielnicy Peczerskiej. Świadkowe, na których powoływała się agencja Reutera twierdzili, że widzieli gęsty dym nad głównym gmachem ukraińskiego rządu.

Informacje te potwierdziła premier Ukrainy Julia Swyrydenko.

"Po raz pierwszy budynek ukraińskiego rządu doznał bezpośredniego uszczerbku – jego dach i wyższe piętra zostały uszkodzone w ataku wroga. Strażacy gaszą pożar i dziękuję im za odwagę i poświęcenie" – napisała na platformie X. Szefowa ukraińskiego rządu dodała, że to co zostało zniszczone zostanie odbudowane. "Ale straconych istnień nie da się przywrócić. Rosja nadal terroryzuje i morduje naszych ludzi każdego dnia" – podkreśliła.

twitter

Przypomnijmy, że w związku z nocnym atakiem Rosji na Ukrainę, poderwano polskie i sojusznicze myśliwce, o czym poinformowało w komunikacie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. "W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury. W naszej przestrzeni operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" – podało wojsko na platformie X.

Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa na polskim niebie zostało zakończone ok. godz. 4. rano.

