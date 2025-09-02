Wojna na Ukrainie. Wywiad podał liczbę zabitych żołnierzy Korei Północnej

Według danych Narodowej Służby Wywiadowczej (NIS) Korea Północna planuje wysłać do Rosji dodatkowych 6 tys. żołnierzy w ramach trzeciej transzy rozmieszczenia wojsk.

Południowokoreański wywiad twierdzi, że od października ub.r. Pjongjang wysłał około 13 tys. żołnierzy oraz broń, aby wesprzeć rosyjskie działania militarne przeciwko Ukrainie.

Kim Dzong Un o wojnie na Ukrainie. "Korea Północna jest gotowa"

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un powiedział podczas lipcowego spotkania z szefem MSZ Rosji Siergiejem Ławrowem, że jego kraj jest gotowy "bezwarunkowo poprzeć" wszelkie działania Moskwy w wojnie na Ukrainie.

Kim rozmawiał z Ławrowem w nadmorskim mieście Wonsan na wschodzie kraju. Podczas spotkania strony potwierdziły dalszą współpracę w ramach umowy o partnerstwie podpisanej w ubiegłym roku, która obejmuje pakt o wzajemnej obronie.

Pjongjang ogłosił gotowość KRLD (Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej) do bezwarunkowego poparcia i podjęcia przez władze rosyjskie wszelkich działań w celu wyeliminowania podstawowych przyczyn kryzysu ukraińskiego – podała stacja CNN, powołując się na doniesienia północnokoreańskich mediów.

Pjongjang wysyła Rosji posiłki

Pod koniec czerwca członkowie południowokoreańskiego parlamentu, powołując się na dane wywiadowcze, poinformowali, że Korea Północna może wysłać dodatkowe wojska do wsparcia rosyjskiej ofensywy na Ukrainie w lipcu lub sierpniu.

Na początku lipca CNN opublikowała wewnętrzny dokument ukraińskiego wywiadu, który sugerował, że reżim Kima przygotowuje się do potrojenia liczby żołnierzy walczących po stronie Rosji.

Inwazja Moskwy na Ukrainę rozpoczęła się 24 lutego 2022 r. i przekształciła się w największy konflikt zbrojny w Europie od czasu zakończenia II wojny światowej. Rosja uważa, że prowadzi na Ukrainie "specjalną operacją wojskową".

Czytaj też:

Pierwsza taka sytuacja od początku wojny. Pentagon potwierdza doniesienia z Ukrainy