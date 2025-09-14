Pożar rafinerii, wykolejone pociągi. Ukraina uderzyła w rosyjską infrastrukturę

Ukraińskie wojska dronowe przeprowadziły atak na jedną z największych rafinerii ropy w kraju, a w dwóch różnych regionach doszło do wykolejenia pociągów – w tym jednego w wyniku eksplozji.

Atak na rafinerię w Kiriszy

Jednym z celów ukraińskiego nalotu na Federację Rosyjską była rafineria Kiriszynieftieorgsintez (KINIEF) w obwodzie leningradzkim, drugi co do wielkości zakład przetwórstwa ropy w Rosji. Zakład ten produkuje około 80 rodzajów paliw, m.in. benzynę, olej napędowy i paliwo lotnicze, a jego roczna wydajność sięga ponad 20 mln ton ropy.

"W wyniku uderzenia dronów na terenie przedsiębiorstwa wybuchł rozległy pożar" – poinformował 14. samodzielny pułk Sił Systemów Bezzałogowych (SBS). Jednostka podkreśliła, że ich celem jest "konsekwentne ograniczanie zdolności Rosji do zaopatrywania wojsk w paliwo i kontynuowania wojny przeciwko Ukrainie".

Strona rosyjska potwierdziła incydent, ale przedstawiła inną narrację. "Zostały zestrzelone trzy ukraińskie drony, a ich szczątki spowodowały pożar na terenie przedsiębiorstwa" – przekazał gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko. Według niego ogień został szybko ugaszony, nie ma także ofiar śmiertelnych ani rannych".

Dwa wykolejenia pociągów

Niemal równolegle do ostrzału rafinerii doszło do dwóch poważnych incydentów kolejowych. W obwodzie leningradzkim wykoleił się pociąg towarowy, który ciągnął 15 pustych cystern. Gubernator Drozdenko poinformował, że przyczyny zdarzenia są wyjaśniane, ale nieoficjalnie mówi się o sabotażu.

Drugi, znacznie poważniejszy incydent miał miejsce w obwodzie orłowskim, w zachodniej części Rosji. Jak przekazał gubernator Andriej Kliczkow, pod torami podłożono ładunki wybuchowe. W wyniku eksplozji wykoleił się pociąg, a życie straciło dwóch oficerów rosyjskiej Gwardii Narodowej.

