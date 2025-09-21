Więzienie za mówienie o COVID-19. Jest kolejny wyrok

O wyroku poinformowała organizacja Reporterzy bez Granic (RSF). To już drugi wyrok wobec 42-letniej dziennikarki, która w grudniu 2020 roku otrzymała identyczną karę za "wszczynanie kłótni i wywoływanie problemów".

Niewygodne fakty, zdjęcia, które nie powinny pójść w świat

Zhang dokumentowała pierwsze tygodnie wybuchu epidemii, publikując nagrania ze szpitali i pustych ulic Wuhan. Jej materiały podważały oficjalny przekaz władz na temat skali zagrożenia. Zhang została zwolniona z więzienia w maju 2024 roku, lecz już po trzech miesiącach ponownie trafiła do aresztu. Obecnie przebywa w ośrodku detencyjnym w Szanghaju. RSF poinformowało, że nowy wyrok jest konsekwencją komentarzy Zhang publikowanych na zagranicznych portalach internetowych, w których krytykowała naruszanie praw człowieka przez Chiny.

– Ona powinna być uznana za bohaterkę, a nie trzymana w brutalnych warunkach więziennych – oświadczyła Aleksandra Bielakowska, menedżer ds. rzecznictwa RSF w regionie Azji i Pacyfiku. – Jej udręka i prześladowanie muszą się skończyć. Społeczność międzynarodowa powinna wywierać presję na Pekin, aby natychmiast ją uwolnił – dodaje.

Chiny zamykają dziennikarzy w więzieniach

Krytycznie na temat ponownego zatrzymania dziennikarki wypowiedział się także Komitet Ochrony Dziennikarzy. – To już drugi raz, kiedy Zhang Zhan została osądzona na podstawie bezpodstawnych zarzutów, które są niczym innym jak jawnym aktem prześladowania za jej pracę dziennikarską – powiedziała Beh Lih Yi, dyrektorka CPJ na region Azji i Pacyfiku. – Chińskie władze muszą cofnąć swoją decyzję, wycofać wszystkie zarzuty i natychmiast ją uwolnić – przekonywała.

Chiny mają największy odsetek uwięzionych dziennikarzy na świecie – według RSF za kratami przebywa co najmniej 124 reporterów. W opublikowanym w 2025 roku Światowym Indeksie Wolności Prasy organizacja sklasyfikowała kraj na 178. miejscu wśród 180 państw i terytoriów.

