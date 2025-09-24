Macron zwrócił się do Trumpa. Powiedział, kiedy dostanie Nobla

Prezydent Francji Emmanuel Macron w wywiadzie dla stacji BFMTV wyraził pogląd, że Donald Trump może trzymać Pokojową Nagrodę Nobla tylko w jednym przypadku: gdy zakończy konflikt w Strefie Gazy. Według francuskiego przywódcy, prezydent USA jest jedyną osobą, która może coś w tej kwestii zrobić.

Macron do Trumpa: Pokojowa Nagroda Nobla jest możliwa tylko wtedy

Nawiązując do wtorkowego wystąpienia Donalda Trumpa na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, Macron podkreślił: "Widzę amerykańskiego prezydenta, który jest zmobilizowany i który powiedział dziś rano: 'chcę pokoju, rozwiążę ten konflikt'". –Pokojowa Nagroda Nobla jest możliwa tylko wtedy, gdy powstrzymasz ten konflikt – zwrócił się do Trumpa.

Emmanuel Macron stwierdził, że amerykański przywódca musi wywrzeć presję na rząd Izraela, aby powstrzymał konflikt w Strefie Gazy. – Abyśmy w końcu uwolnili zakładników przetrzymywanych przez palestyńską grupę bojowników Hamasu– powiedział.

Dlaczego, zdaniem prezydenta Francji Trump może zrobić więcej w tej kwestii niż europejscy przywódcy? – Nie dostarczamy broni do Izraela, która umożliwia prowadzenie konfliktu w Strefie Gazy – wyjaśnił.

Nawrocki o sytuacji na Bliskim Wschodzie

Przypomnijmy, że o działaniach Izraela mówił na forum ONZ prezydent Karol Nawrocki. – Oczy świata i również nasze są dziś zwrócone na Bliski Wschód. Polska z zaniepokojeniem śledzi sytuację w tym regionie, gdzie w wyniku brutalnych ataków Hamasu z 7 października 2023 roku doszło do eskalacji konfliktu. Izrael, jak każde inne państwo, ma prawo do samoobrony. Działania, które podejmuje, muszą jednak być zgodne z międzynarodowym prawem, w tym humanitarnym – wskazywał polski prezydent.

– Polska niezmiennie opowiada się za dwupaństwowym rozwiązaniem konfliktu na Bliskim Wschodzie, w taki sposób, aby dać zarówno Palestyńczykom, jak i Izraelczykom prawo do życia w pokoju i bezpieczeństwie. Polska konsekwentnie wspiera międzynarodowe wysiłki na rzecz poprawy sytuacji na Bliskim Wschodzie i wzywa ONZ do działania – powiedział.