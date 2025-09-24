Macron zwrócił się do Trumpa. Powiedział, kiedy dostanie Nobla
Dodano: 
Prezydent Francji Emmanuel Macron
Prezydent Francji Emmanuel Macron Źródło: PAP / Darek Delmanowicz
Pokojowa Nagroda Nobla jest możliwa tylko wtedy, gdy powstrzymasz ten konflikt – w tych słowach do prezydenta USA Donalda Trumpa zwrócił się Emmanuel Macron. Francuski przywódca miał na myśli działania Izraela w Strefie Gazy.

Prezydent Francji Emmanuel Macron w wywiadzie dla stacji BFMTV wyraził pogląd, że Donald Trump może trzymać Pokojową Nagrodę Nobla tylko w jednym przypadku: gdy zakończy konflikt w Strefie Gazy. Według francuskiego przywódcy, prezydent USA jest jedyną osobą, która może coś w tej kwestii zrobić.

Nawiązując do wtorkowego wystąpienia Donalda Trumpa na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, Macron podkreślił: "Widzę amerykańskiego prezydenta, który jest zmobilizowany i który powiedział dziś rano: 'chcę pokoju, rozwiążę ten konflikt'". Pokojowa Nagroda Nobla jest możliwa tylko wtedy, gdy powstrzymasz ten konflikt zwrócił się do Trumpa.

Emmanuel Macron stwierdził, że amerykański przywódca musi wywrzeć presję na rząd Izraela, aby powstrzymał konflikt w Strefie Gazy. Abyśmy w końcu uwolnili zakładników przetrzymywanych przez palestyńską grupę bojowników Hamasu powiedział.

Dlaczego, zdaniem prezydenta Francji Trump może zrobić więcej w tej kwestii niż europejscy przywódcy? Nie dostarczamy broni do Izraela, która umożliwia prowadzenie konfliktu w Strefie Gazy wyjaśnił.

Nawrocki o sytuacji na Bliskim Wschodzie

Przypomnijmy, że o działaniach Izraela mówił na forum ONZ prezydent Karol Nawrocki. – Oczy świata i również nasze są dziś zwrócone na Bliski Wschód. Polska z zaniepokojeniem śledzi sytuację w tym regionie, gdzie w wyniku brutalnych ataków Hamasu z 7 października 2023 roku doszło do eskalacji konfliktu. Izrael, jak każde inne państwo, ma prawo do samoobrony. Działania, które podejmuje, muszą jednak być zgodne z międzynarodowym prawem, w tym humanitarnym – wskazywał polski prezydent.

– Polska niezmiennie opowiada się za dwupaństwowym rozwiązaniem konfliktu na Bliskim Wschodzie, w taki sposób, aby dać zarówno Palestyńczykom, jak i Izraelczykom prawo do życia w pokoju i bezpieczeństwie. Polska konsekwentnie wspiera międzynarodowe wysiłki na rzecz poprawy sytuacji na Bliskim Wschodzie i wzywa ONZ do działania – powiedział.

Opracowała: Anna Skalska
Źródło: Interia.pl
