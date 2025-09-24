Cyberatak na europejskie lotniska. Policja zatrzymała jedną osobę

W sobotę hakerzy zaatakowali dostawcę usług związanych z systemami odprawy i wejścia na pokład. Cyberatak zakłócił działalność kilku najważniejszych europejskich lotnisk, m.in. w Londynie, Brukseli i Berlinie. Operatorzy informowali o opóźnieniach i odwołanych lotach.

Londyńskie lotnisko Heathrow przekazało, że amerykańska firma Collins Aerospace, która dostarcza systemy odprawy i wejścia na pokład dla wielu linii lotniczych na całym świecie, zmaga się z problemem technicznym, który może spowodować opóźnienia dla odlatujących pasażerów. Z kolei lotnisko w Berlinie podało na swojej stronie internetowej, że "z powodu problemów technicznych u dostawcy systemu działającego w całej Europie czas oczekiwania na odprawę jest dłuższy".

Cyberatak na lotniska. Policja zatrzymała podejrzanego

Krajowa Agencja ds. Przestępczości (National Crime Agency, NCA) poinformowała, że brytyjska policja zatrzymała we wtorek w West Sussex w południowo-wschodniej Anglii 40-letniego mężczyznę, który może mieć związek z cyberatakiem, który spowodował ogromne utrudnienia na kilku najważniejszych europejskich lotniskach – przekazała w środę stacja BBC. Po wpłaceniu kaucji podejrzany został warunkowy zwolniony.

– Chociaż to aresztowanie jest pozytywnym krokiem, śledztwo w sprawie tego incydentu jest na wczesnym etapie i nadal trwa – oświadczył Paul Foster, szef krajowej jednostki ds. cyberprzestępczości w NCA.

Europejskie lotniska sparaliżowane. Powodem drony

W poniedziałek po godz. 20:00 na lotnisku w Kopenhadze doszło do incydentu, który spowodował wstrzymanie wszystkich przylotów i odlotów na około cztery godziny. Decyzja o zamknięciu duńskiego portu lotniczego została podjęta po wykryciu kilku dronów niewiadomego pochodzenia. Prace lotniska wznowiono we wtorek po północy.

Do podobnego incydentu doszło na lotnisku Gardemoen w Oslo.

