Paraliż lotniska w Kopenhadze. Premier Danii: Najpoważniejszy dotąd atak

W poniedziałek po godz. 20:00 na lotnisku w Kopenhadze doszło do incydentu, który spowodował wstrzymanie wszystkich przylotów i odlotów na około cztery godziny. Decyzja o zamknięciu duńskiego portu lotniczego została podjęta po wykryciu kilku dronów niewiadomego pochodzenia. Prace lotniska wznowiono we wtorek po północy. "Mogą wystąpić opóźnienia i odwołania lotów. Pasażerowie proszeni są o śledzenie informacji za pośrednictwem linii lotniczych" – przekazano w komunikacie.

Duńska policja poinformowała o zaobserwowaniu "dwóch lub trzech dronów dużej wielkości", które najprawdopodobniej były sterowane przez "sprawnego operatora". Władze przekazały również, że sprawca wciąż pozostaje nieznany.

Wcześniej przedstawiciel duńskiej policji Jakob Hansen podkreślił na konferencji prasowej, że nie jest pewny, ile dronów krążyło w pobliżu portu lotniczego w Kopenhadze. Oznajmił, że obiekty "zniknęły same". Nie potrafił również odpowiedzieć na pytania dziennikarzy, skąd bezzałogowce pochodziły ani dokąd odleciały.

Do podobnego incydentu doszło na lotnisku Gardemoen w Oslo. Służby z Norwegii i Danii zamierzają współpracować, aby zbadać możliwy związek między tymi zdarzeniami – wskazała agencja prasowa Reutera.

Premier Danii: Atak na infrastrukturę krytyczną

"To najpoważniejszy dotąd atak na duńską infrastrukturę krytyczną" – oświadczyła premier Danii Mette Frederiksen w komunikacie przesłanym m.in. stacji TV2. Polityk podkreśliła, że nie wyklucza żadnych opcji dotyczących tego, kto stoi za tym "atakiem".

W ostatnim czasie wielokrotnie dochodziło do naruszenia przez Rosję przestrzeni powietrznej krajów NATO. Dwa tygodnie temu do Polski wleciało 21 rosyjskich dronów. Z kolei kilka dni temu myśliwce z Rosji wleciały w przestrzeń powietrzną Estonii. Władze tego kraju, podobnie jak wcześniej polski rząd, zwróciły się o konsultacje w ramach artykułu 4 NATO. Estonia złożyła również wniosek o nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Czytaj też:

"Polska jest gotowa do zdecydowanej reakcji". Stanowcza zapowiedź TuskaCzytaj też:

Mocne słowa Sikorskiego pod adresem Rosji. "Ostrzegaliśmy"