Rubio spotkał się z Ławrowem. Co ustalono?

Do spotkania doszło w Nowym Jorku przy okazji 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W trakcie rozmowy Marco Rubio powtórzył dotychczasowe stanowisko Stanów Zjednoczonych: USA oczekują, że Rosjanie przestaną zabijać Ukraińców oraz podejmą znaczące kroki ku trwałemu zakończeniu wojny.

"Sekretarz powtórzył wezwanie prezydenta Trumpa, by zaprzestać zabijania i by Moskwa podjęła znaczące kroki w kierunku trwałego zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej" — napisano.

Obaj dyplomacji spotkali się dzień po tym, jak prezydent Trump spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim i stwierdził, że Ukraina jest w stanie odzyskać zagarnięte przez Moskwę terytoria. Nazywał również Rosję "papierowym tygrysem".

Trump zakpił z Rosji. Jest reakcja Kremla

Rzecznik prezydenta Rosji przekazał, że Władimir Putin pozostaje otwarty na spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Dmitrij Pieskow wymienił jednak warunki takiego spotkania. Jak wskazał, bez odpowiedniego przygotowania takie rozmowy byłyby "chwytem PR-owym skazanym na porażkę”. Przypomnijmy, że wcześniej strona rosyjska zaproponowała ukraińskiemu przywódcy spotkanie w Moskwie, które miało dotyczyć przygotowania do rozmów pokojowych.

Ponadto rzecznik Kremla po raz kolejny przypomniał o dawno ogłoszonym stanowisku, że wszelkie dyskusje o bezpieczeństwie europejskim bez Rosji są nie do utrzymania. Jednocześnie pochwalił się, że kanały dialogu między Rosją i Stanami Zjednoczonymi są otwarte.

– Rozmawiamy z Amerykanami – oświadczył przedstawiciel Kremla, dodając, że Putin i prezydent USA Donald Trump są "na ty” i traktują się ciepło. Pieskow odniósł się także do stwierdzenia Trumpa, że Rosja jest "papierowym tygrysem”:

– Rosja to nie tygrys, a niedźwiedź, a "papierowych niedźwiedzi" nie ma – powiedział.

Przypomnijmy, że w trakcie swojego wystąpienia na forum ONZ Donald Trump stwierdził, że jest gotowy nałożyć ostrzejsze sankcje na Rosję.

