Spotkanie Putin-Zełenski. Padła zaskakująca propozycja

Jak podaje "Politico", Mińsk deklaruje przygotowanie do bycia gospodarzem rozmów pomiędzy prezydentami Rosji i Ukrainy. Amerykańska dyplomacja ma jednak inną wizję i jako najlepsze miejsce do negocjacji wskazuje stolicę Węgier – Budapeszt.

Jeśli nie Budapeszt, to...

Dziennikarze serwisu relacjonują, że Władimir Putin miał zasugerować, by dwustronne rozmowy z Wołodymyrem Zełenskim odbyły się w Moskwie. Ukraiński przywódca nie zgodził się jednak na takie rozwiązanie.

Z kolei prezydent Francji Emmanuel Macron jako miejsce negocjacji wskazał Genewę.

Na tym jednak się nie skończyło, bo zaskakują propozycję przedstawił Mińsk. – Białoruś nie prosiła o rolę mediatora, ale jeśli będzie to konieczne dla pokoju w naszej bratniej republice, jesteśmy gotowi zorganizować każde spotkanie. Zrobimy wszystko na najwyższym poziomie – przekazała rzecznik prasowa prezydenta Białorusi, Natalia Eismont, cytowana przez rosyjską agencję informacyjną TASS.

Natomiast tureckie media zaznaczają, że najlepszym miejscem na zorganizowanie spotkania Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego byłaby Turcja, ponieważ prezydent Rosji nie zdecyduje się na podróż do żadnego kraju Unii Europejskiej, a z kolei ukraiński przywódca na podróż do Moskwy.

Najbardziej prawdopodobny wariant

Najbardziej konkretne informacje padły jednak w kontekście stolicy Węgier. Biały Dom rozważa zorganizowanie trójstronnego spotkania prezydentów USA, Rosji i Ukrainy właśnie w Budapeszcie. Ma to być kolejny krok w negocjacjach mających na celu zakończenie wojny – donosi portal Politico, powołując się na anonimowych przedstawicieli administracji Donalda Trumpa.

Amerykańskie Secret Service ma się przygotowywać do szczytu w tym środkowoeuropejskim kraju. Premier Węgier Victor Orbán utrzymuje bliskie relacje z prezydentem Donaldem Trumpem od pierwszej kadencji. Rzecznik Białego Domu nie odpowiedziała na prośbę o komentarz.

Czytaj też:

Padło pytanie o Ukrainę i Rosję. Polacy nie chcą o tym słyszećCzytaj też:

Prezydent Francji dosadnie o Putinie: Musi pożerać, by przetrwać