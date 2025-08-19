Trump zadzwonił do Orbana. Powód może zaskakiwać

Amerykański przywódca miał chcieć omówić powody, dla których premier Węgier blokuje negocjacje w sprawie przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej.

"Telefon był wynikiem rozmów Trumpa z grupą europejskich przywódców, którzy zebrali się w Białym Domu, aby omówić sposoby zakończenia wojny Rosji z Ukrainą. W pewnym momencie poprosili Trumpa, żeby wykorzystał swój wpływ na Orbána, aby skłonić prawicowego populistę, by wycofał sprzeciw wobec członkostwa Ukrainy w UE” – czytamy w artykule.

Podczas rozmowy telefonicznej z Trumpem Węgry wyraziły zainteresowanie przeprowadzeniem kolejnej rundy rozmów między prezydentem Rosji Władimirem Putinem a Zełenskim.

Orbán, bliski sojusznik Trumpa, jest powszechnie postrzegany jako inspiracja dla ruchu prezydenta USA "Make America Great Again” i prawicowych polityków na całym świecie.

Węgry sprzeciwiają się Ukrainie w UE

We wtorek Orbán wydał oświadczenie, w którym sugerował, że rozumie prośbę Ukrainy o członkostwo w UE, ale nie zamierza wycofać się ze swojego stanowiska.

– Członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej nie daje żadnych gwarancji bezpieczeństwa. Dlatego łączenie członkostwa z gwarancjami bezpieczeństwa jest niepotrzebne i niebezpieczne – powiedział.

Wcześniej Orban wielokrotnie powtarzał, że Ukraina nie powinna przystąpić do Unii Europejskiej, aby nie przenieść wojny do Europy, a zamiast tego powinna stać się krajem "buforowym” między Europą a Rosją. Zamiast akcesji zaoferował Kijowowi "strategiczną” współpracę – "pragmatyczną, elastyczną i opartą na wspólnych interesach”. Orbán uważa również sankcje UE wobec Rosji za nieskuteczne. Wielokrotnie krytykował je jako bezużyteczne i szkodliwe dla europejskiej gospodarki, a w przeszłości udało mu się doprowadzić do zniesienia sankcji UE wobec kilku Rosjan.

Czytaj też:

Nie Moskwa i nie Genewa. Trump chce rozmów w innej stolicyCzytaj też:

Kłopoty Węgier. Szef MSZ oskarża Ukrainę