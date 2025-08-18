Kłopoty Węgier. Szef MSZ oskarża Ukrainę

Zdaniem szefa węgierskiej dyplomacji, to atak Kijowa na rurociąg, którym płynie rosyjska ropa, sprawił, że Węgry zostały pozbawione surowca.

Szef MSZ Węgier: Kolejny atak na nasze bezpieczeństwo energetyczne

Szijarto już 14 sierpnia br. wspominał o uderzeniu Ukrainy w stację dystrybucji rurociągu "Przyjaźń" w powiecie briańskim w Rosji. Z kolei w poniedziałek szef MSZ Węgier zarzucił Kijowowi kolejne uderzenie, tym razem niezwykle dotkliwe dla węgierskiej gospodarki.

"Ukraina ponownie zaatakowała rurociąg prowadzący ropę na Węgry, w wyniku czego wstrzymano dostawy ropy do naszego kraju. To kolejny atak na nasze bezpieczeństwo energetyczne – oburzający i nie do zaakceptowania" – czytamy we wpisie Szijjarto opublikowanym na Facebooku.

"To nie jest nasza wojna, nie mamy z nią nic wspólnego, chcemy trzymać się od niej z daleka. Dopóki my rządzimy, będziemy się od niej trzymać z daleka" – podkreślił szef węgierskiej dyplomacji.

Na koniec Peter Szijjarto zwrócił się do ukraińskich decydentów słowami: "prąd z Węgier odgrywa kluczową rolę w dostawach energii Ukrainy...".

Węgry ograniczą wsparcie dla ukraińskich uchodźców

Na początku sierpnia premier Węgier Viktor Orban zapowiedział, że rząd ograniczy wsparcie dla ukraińskich uchodźców.

"Kiedy Ukraina została zaatakowana, Węgry zrobiły to, co musiały zrobić dla swojego sąsiada. Udzieliliśmy pomocy tysiącom potrzebujących i nadal to robimy. Nasz obowiązek jest jasny: udzielać pomocy, ale nigdy nie narażać interesów Węgrów. To jest równowaga, którą musimy utrzymać" – napisał Orbán na swoim koncie na platformie X.

Zdaniem polityka, poziom pomocy udzielanej Ukraińcom w przeszłości był zbyt wysoki. Zapewnił, że Węgry były jedynym krajem, w którym uchodźcy otrzymywali taką samą pomoc państwa jak obywatele węgierscy. Orbán podkreślił również, że ukraińscy uchodźcy powinni teraz przygotować się na otrzymywanie mniejszej pomocy. Jak stwierdził, "na świecie nic nie jest za darmo".

