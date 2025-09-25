Czy NATO powinno strzelać do Rosjan? Macron nie zgadza się z Trumpem

Macron jest przekonany, że państwa członkowskie NATO powinny zintensyfikować swoją reakcję w przypadku kolejnych prowokacji ze strony Rosji, zwłaszcza w przestrzeni powietrznej Europy Wschodniej. – To oznacza, że jeśli ktoś cię znów sprowokuje, musisz zareagować nieco mocniej – powiedział.

Jednocześnie stwierdził, że NATO nie powinno zestrzeliwać rosyjskich samolotów, jeśli naruszają one przestrzeń powietrzną państw Sojuszu. Prezydent Francji jest przekonany, że nie ma potrzeby otwierania ognia w odpowiedzi na te "inspekcje" przeprowadzane przez Moskwę.

Jeśli chodzi o prowokacje ze strony rosyjskich samolotów w przeszłości, zdaniem Macrona "NATO zareagowało proporcjonalnie, wzmacniając swoją obronę".

"Tak myślę". Trump o rosyjskich samolotach nad państwami NATO

Słowa francuskiego przywódcy stoją w sprzeczności z ostatnią wypowiedzą prezydenta USA Donalda Trumpa, który pytany, czy kraje NATO powinny zestrzeliwać rosyjskie samoloty naruszające ich przestrzeń powietrzną, odparł: "Tak, tak myślę".

Dopytywany, czy USA wsparłyby w tym sojuszników, stwierdził: "Zależy od okoliczności, ale tak, jesteśmy bardzo mocni w sprawie NATO".

Sikorski wzywa do zestrzeliwania dronów i rakiet nad Ukrainą

Po tym, jak 10 września rosyjskie drony wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną, wicepremier szef MSZ Radosław Sikorski zasugerował, że NATO powinno rozważyć możliwość zestrzeliwania rosyjskich dronów i rakiet w ukraińskiej przestrzeni powietrznej. Zastrzegł, że to nie jest decyzja, którą Polska może podjąć sama, tylko wspólnie z sojusznikami.

Według sondażu SW Research dla Wirtualnej Polski, propozycję Sikorskiego popiera 53 proc. pytanych, przeciw jest 23,7 proc., natomiast zdania w tej sprawie nie ma 23,3 proc. respondentów.

Krytycy pomysłu szefa MSZ argumentują, że ewentualne przechwytywanie rosyjskich środków napadu powietrznego przez NATO oznacza wojnę Sojuszu z Federacją Rosyjską.

Czytaj też:

Minister obrony Litwy mówi, jak NATO powinno odpowiedzieć Rosji. "Turcja dała przykład"