Drony w kolejnym kraju. Wszczęto śledztwo

Przedstawiciel lokalnej policji Mattias Lundgren powiedział w rozmowie z publicznym nadawcą SVT, że chodzi o większe drony, podobne do tych, jakie zaobserwowano w ostatnich dniach w Danii.

Jak wynika z relacji świadków, bezzałogowce migały czerwonym i zielonym światłem. W sprawie zostało już wszczęte śledztwo dotyczące naruszeni ustawy o lotnictwie.

Karlskrona jest miastem o strategicznym znaczeniu. To właśnie tu znajduje się główna baza szwedzkiej marynarki wojennej, a swoje siedziby mają firmy przemysłu zbrojeniowego związanego z okrętami podwodnymi, a także technologiami morskimi. Karlskrona jest również ważnym portem na Morzu Bałtyckim, do którego przypływają promy, także z Gdyni.

Incydent we Francji. Drony nad bazą wojskową

Do podobnej sytuacji doszło kilka dni temu we Francji. Kilka dronów przeleciało nad bazą wojskową Mourmelon-le-Grand w departamencie Marna na północy kraju.

Do niebezpiecznego incydentu doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Drony przeleciały nad wszystkimi jednostkami w bazie, gdzie stacjonują wojska inżynieryjne, pancerne i pułk zaopatrzenia – podała w czwartek agencja AFP. Doniesienia potwierdziła Delegacja Wojskowa Departamentu Marna oraz francuskie siły lądowe.

Jak wskazano, były to "małe maszyny, a nie drony sterowane przez wojskowych". Według służb, nic nie pozwala przypuszczać, by była to ingerencja zagraniczna. AFP zwróciła uwagę, że w bazie Mourmelon-le-Grand przebywali w zeszłym roku na szkoleniu żołnierze ukraińscy. Od tego roku w bazie znajduje się również centrum dronowego szkolenia taktycznego.

Do podobnych incydentów dochodziło w sierpniu nad niemieckimi bazami wojskowymi i obiektami infrastruktury krytycznej. Bezzałogowce pojawiły się nad obszarem parku przemysłowego w mieście Brunsbüttel, a także w okolicach elektrowni jądrowej.

Czytaj też:

Rosja prowokuje. Samoloty przechwycone nad Bałtykiem i w przestrzeni AlaskiCzytaj też:

"Nie było czasu na wątpliwości". Prezydent o szczegółach nalotu dronowego