Niemiecki Trybunał Konstytucyjny ma nowych sędziów. Wybrał ich parlament

Nowi sędziowie TK: Sigrid Emmenegger, Ann-Katrin Kaufhold oraz Günter Spinner uzyskali wymaganą większość dwóch trzecich oddanych głosów. Bundestag (niższa izba parlamentu) wybrał ich w czwartek wieczorem.

Szef frakcji SPD Matthias Miersch podziękował posłom partii Lewicy i Zielonych, którzy są w opozycji, a których głosy były konieczne do uzbierania wymaganej większości.

Przewodnicząca Bundestagu Julia Klöckner powiedziała, że wybierając troje sędziów, parlament wypełnił swoją odpowiedzialność i zapewnił, że Trybunał Konstytucyjny pozostanie zdolny do działania.

Polityczna awantura o kandydatkę SPD

Jak podaje Duetsche Welle, po zakończonym niepowodzeniem i polityczną awanturą pierwszym głosowaniu w lipcu, w Berlinie "zapanowała ulga".

Dwa miesiące temu sędziów nie udało się wybrać, ponieważ frakcja CDU/CSU w ostatnich chwili sprzeciwiła się kandydaturze Frauke Brosius-Gersdorf, nominowanej przez SPD. Krytyka, wyrażona również przez Kościół katolicki, dotyczyła przede wszystkim jej stanowiska w sprawie aborcji.

W sierpniu Brosius-Gersdorf oświadczyła, że nie będzie już kandydować w wyborach. SPD zgłosiła wówczas Sigrid Emmenegger.

Sprawa doprowadziła do poważnego sporu w rządzącej Niemcami koalicji składającej się z chadeckiej CDU/CSU i socjaldemokratycznej SPD – podkreśla DW.

"Kardynałowie" z Karlsruhe. Kto wybiera sędziów do niemieckiego TK?

Federalny Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe składa się z 16 sędziów wybieranych przez Bundestag (8 sędziów) i Bundesrat (8 sędziów), czyli wyższą izbę parlamentu.

Kadencja sędziego wynosi 12 lat. Niedopuszczalny jest ponowny wybór tego samego sędziego po upływie kadencji. Przed upływem kadencji sędzia ustępuje z urzędu, jeśli osiągnie wiek emerytalny, który wynosi 68 lat.

Sędziowie niemieckiego TK nazywani są "kardynałami z Karlsruhe" ze względu na noszone przez nich czerwone togi.

