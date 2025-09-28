Spadł i przeżył
Spadł i przeżył

Człowiek. Zdjęcie ilustracyjne
W Dźodhpurze (Indie) mężczyzna spadł z wysokości dziewięciu metrów i przeżył.

49-latek oparł się o balustradę balkonu i stracił równowagę. W wyniku wypadku doznał dotkliwych obrażeń, w tym złamania nogi. Szczęśliwie upadek częściowo zamortyzował zaparkowany pod balkonem skuter, który uchronił mężczyznę przed poważniejszym urazem głowy.

