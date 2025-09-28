Szef MSZ Włoch nie podzielił narracji Zełenskiego i zaapelował do mediów

Zełenski zasugerował, że Włochy mogą być celem rosyjskich dronów. Taką hipotezę jasno zdementował minister spraw zagranicznych Włoch.

Antonio Tajani, szef MSZ Włoch, wyraził przekonanie, że Rosja nie zamierza atakować Italii. Jego słowa były odpowiedzią na twierdzenia prezydenta Ukrainy o możliwym ataku rosyjskich dronów.

Atak na Włochy? Tajani: Mogę to zdementować

Do słów ukraińskiego polityka związanych z potencjalnym atakiem Rosji na Włochy Antonio Tajani odniósł się Podczas festynu partii Forza Italia w Telese Terme. – Agresja Putina jest niedopuszczalna, ale absolutnie nie wierzę w to, że chciałby zaatakować Włochy. To mogę zdementować – oświadczył.

Minister podkreślił, że niezależnie do tego włoskie siły zbrojne zawsze utrzymują obronę przeciwlotniczą w czujności zawsze czujna i zapewnił, że są to siły skuteczne. – Skuteczność lotnictwa wojskowego jest zawsze wysoka tak na lądzie, jak i na niebie, a zatem Włosi mogą być spokojni – dodał.

"Nie powinniśmy dramatyzować"

Tajani zaznaczył również, że nie ma powodów do dramatyzowania sytuacji. – Nie powinniśmy dramatyzować, nie ma niczego niepokojącego dla naszego kraju, chcę zapewnić o tym wszystkich – powiedział.

Wypowiedzi prezydenta Zełenskiego, które sugerowały możliwość ataku Putina na Włochy, zostały szeroko opublikowane w największych włoskich ośrodkach medialnych. W odpowiedzi na te rewelacje, Tajani skonsultował się z ministrem obrony Guido Crosetto, aby uspokoić obywateli. – Skonsultowaliśmy się, uspokajamy wszystkich – zaznaczył szef włoskiej dyplomacji.

Włochy pomagają Ukrainie indywidualne oraz jako członek Unii Europejskiej wobec rosyjskiej agresji. W listopadzie Tajani oświadczył natomiast, że Rzym nie wyśle żołnierzy na wojnę na Ukrainie.

