Trump daje czas do niedzieli. W przeciwnym razie "wybuchnie piekło"

"Porozumienie z Hamasem musi zostać osiągnięte do niedzieli wieczorem o 18:00 czasu w Waszyngtonie. (...) Jeśli to porozumienie OSTATNIEJ SZANSY nie zostanie osiągnięte, przeciwko Hamasowi wybuchnie PIEKŁO, jakiego nikt nigdy wcześniej nie widział. NA BLISKIM WSCHODZIE BĘDZIE POKÓJ, TAK CZY INACZEJ" – napisał Trump w piątek na platformie Truth Social.

Odnosząc się do swojego planu pokojowego dla Strefy Gazy, prezydent USA stwierdził, że "duże, potężne i bardzo bogate kraje Bliskiego Wschodu i regionów ościennych, wraz ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, uzgodniły, przy współudziale Izraela, POKÓJ na Bliskim Wschodzie po 3000 lat".

Ilu bojowników Hamasu zginęło? Trump podał liczbę

Trump przekazał, że w ramach odwetu za atak Hamasu na Izrael 7 października 2023 r. zabito już ponad 25 tys. "żołnierzy" tej organizacji. Jak dodał, reszta terrorystów została otoczona i w każdej chwili może zostać "unicestwiona", jeśli on wyda taki rozkaz. "Wiemy, gdzie i kim jesteście, i zostaniecie wytropieni i zabici" – napisał.

Prezydent USA polecił również "niewinnym Palestyńczykom", by opuścili tereny, na których znajdują się bojownicy Hamasu i udali się do "bezpieczniejszych" rejonów Gazy. "Wszyscy będą pod dobrą opieką tych, którzy czekają, by pomóc" – zapewnił.

Stanowisko Polski ws. planu pokojowego USA dla Strefy Gazy

Plan pokojowy Trumpa dla Strefy Gazy został opracowany w konsultacji z krajami arabskimi i muzułmańskimi oraz rządem Izraela. Polskie MSZ oświadczyło, że "przyjmuje go z nadzieją" i "uznaje za realistyczną i odważną próbę zakończenia konfliktu oraz stworzenia warunków do trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie".

"Doceniamy, że plan zakłada natychmiastowe wstrzymanie działań zbrojnych, uwolnienie zakładników oraz umożliwienie niezakłóconego dostępu pomocy humanitarnej do Strefy Gazy" – napisał resort.

"Z satysfakcją odnotowujemy, że plan otwiera drogę do odbudowy gospodarczej oraz do rozwiązania dwupaństwowego, obejmującego integrację Strefy Gazy i Zachodniego Brzegu w ramach przyszłego państwa palestyńskiego. Takie podejście daje szansę na sprawiedliwe i trwałe uregulowanie sytuacji, uwzględniające prawa i bezpieczeństwo zarówno Palestyńczyków, jak i Izraelczyków" – podkreślono w oświadczeniu.

"Wzywamy wszystkie strony konfliktu do wykorzystania tej szansy, do podjęcia odpowiedzialnych decyzji oraz do współpracy przy wdrażaniu porozumienia. Oczekujemy, że Hamas zaakceptuje plan, dostosuje się do jego postanowień i w ciągu 72 godzin uwolni wszystkich zakładników" – wskazało MSZ.

