Protesty we Włoszech. Setki tysięcy ludzi przeciwko Izraelowi

Związki zawodowe CGIL i USB zorganizowały demonstracje w ponad 100 miastach. W stolicy tłumy maszerowały z centralnego Piazza Vittorio w kierunku głównego dworca kolejowego, niosąc flagi palestyńskie i związkowe.

Strajk spowodował opóźnienia na kolei i utrudnienia na lotniskach. Linie metra w Rzymie i Mediolanie działały normalnie.

Protestujący zablokowali autostrady i obwodnice w kilku miastach, m.in. w Rzymie, Mediolanie, Bolonii i Trydencie. Na przedmieściach Mediolanu policja użyła gazu łzawiącego, aby rozproszyć demonstrantów rzucających kamieniami.

Z powodu protestów zamknięto port w Livorno, jeden z największych we Włoszech.

Antyizraelskie protesty we Włoszech

Według organizatorów, w rzymskim marszu wzięło udział około 300 tys. osób, w Mediolanie ponad 100 tys., w Neapolu 50 tys., w Wenecji 25 tys., a w różnych miastach na Sycylii łącznie 150 tys. ludzi. Władze nie potwierdzają tych danych.

Prawicowy rząd Włoch skrytykował demonstracje, a premier Giorgia Meloni zasugerowała, że ludzie, którzy nie poszli do pracy z powodu Strefy Gazy, wykorzystują to jako pretekst do dłuższego weekendu.

Meloni, która w czwartek była obecna w Kopenhadze na nieformalnym szczycie UE, powiedziała w rozmowie z dziennikarzami, że "flotylla nie przyniesie żadnych korzyści narodowi Palestyny". – Z drugiej strony wydaje mi się, że przyniesie w zamian wiele kłopotów narodowi włoskiemu – dodała.

Rozpoczęły się deportacje uczestników flotylli Sumud

Globalna Flotylla Sumud (GSF) poinformowała w piątek, że izraelska marynarka wojenna "nielegalnie przechwyciła wszystkie 42 statki" z pomocą humanitarną i wolontariuszami, którzy zmierzali do Strefy Gazy. Mowa o ponad 450 osobach.

Wśród zatrzymanych jest czworo Polaków: poseł KO Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris, prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak oraz dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz.

Agencja Reutera podała w piątek, że Izrael rozpoczął deportacje uczestników flotylli.

