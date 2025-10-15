Ukraina ewakuuje okolice ważnego miasta, które przechodziło już z rąk do rąk

Władze obwodu charkowskiego poinformowały o ewakuacji 40 miejscowości położonych w pobliżu Kupiańska. Wynika to ze zbliżania się frontu i wzmożonych ataków strony rosyjskiej na północnym wschodzie Ukrainy. Miasto jest strategicznie istotne, ponieważ stanowi węzeł kolejowy i komunikacyjny w obwodzie charkowskim.

Jak przekazał inny urzędnik cytowany przez telewizję Suspilne, wykaz miejscowości objętych ewakuacją zwiększono później do 40. W ostatnich miesiącach siły rosyjskie naciskają na kierunek kupiański z wyjątkowym natężeniem. Kupiańsk jest niemal całkowicie zniszczony po długotrwałych ostrzałach.

Wojna na Ukrainie. Dramat Kupiańska

Przypomnijmy, że w pierwszych tygodniach inwazji w 2022 roku wojska rosyjskie zajęły Kupiańsk. We wrześniu 2022 w ramach ukraińskiej kontrofensywy w obwodzie charkowskim miasto zostało odbite i pozostało pod kontrolą sił ukraińskich.

Kupiańsk cały czas pozostawał jednak blisko linii frontu i był regularnie ostrzeliwany. Obecnie walki toczą się w okolicy tego miasta, na obrzeżach miasta i w miejscowościach położonych niedaleko rzeki Oskil. Według niektórych doniesień Rosjanie przedarli się już do centrum Kupiańska.

Druga faza trwającej od 2014 roku wojny rosyjsko-ukraińskiej rozpoczęła się 24 lutego 2022 r., kiedy wojska rosyjskie uderzyły z kilku kierunków na sąsiednie terytorium. W marcu siły rosyjskie wycofały się z frontu północnego, po niepowodzeniu kampanii w regionie Kijowa. Od tamtego czasu mimo zaciętych i brutalnych walk, linia frontu z niewielkimi zmianami kształtowała się na kierunkach południowym i wschodnim. Choć wojna zmieniła się w dużej mierze w walkę dronów, obie strony wciąż ponoszą olbrzymie straty w ludziach.

