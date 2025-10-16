Strażnik ambasady USA szpiegował na rzecz Rosji i Iranu. Sąd w Norwegii wydał wyrok

Norweg, który pracował jako ochroniarz w amerykańskiej ambasadzie w Oslo, został oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji i Iranu przez kilka miesięcy w 2024 r. Podjęcie współpracy z obcymi służbami motywował sprzeciwem wobec poparcia władz USA dla Izraela w związku z wojną w Strefie Gazy.

Oskarżony przyznał przed sądem, że dzielił się informacjami z agentami obu państw, a w 2024 r. spotkał się ze swoim rosyjskim opiekunem, którego norweski wywiad zidentyfikował jako "byłego dyplomatę" Federacji Rosyjskiej Władimira Kalinowa.

Mężczyzna nie chciał jednak przyznać się do winy, gdyż uważał, że informacje, którymi dzielił się z rosyjskimi i irańskimi służbami, nie były tajne, a część z nich została sfabrykowana.

Strażnik ambasady USA skazany za szpiegostwo

Jednak sąd nie podzielił tej argumentacji i uznał, że materiały, które wynosił strażnik ambasady, "mogły zaszkodzić nie tylko interesom bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, ale także podstawowym interesom narodowym Norwegii".

28-latek został skazany na trzy lata i siedem miesięcy więzienia za szpiegostwo i jednocześnie uniewinniony od zarzutów korupcyjnych w postaci rzekomego przyjęcia 10 tys. euro od rosyjskich służb. Prokuratura wnioskowała o karę sześciu lat i czterech miesięcy więzienia.

Wyrok nie jest prawomocny. Strony mają dwa tygodnie na złożenie odwołania.

Co Norweg przekazywał rosyjskim i irańskim służbom?

Według agencji AFP, Norweg przekazał rosyjskim i/lub irańskim służbom nazwiska, adresy, numery telefonów i numery rejestracyjne dyplomatów i pracowników ambasad, a także ich małżonków i dzieci. Wysłał również plany ambasady, procedury bezpieczeństwa i listę usług pocztowych, z których korzysta norweski wywiad.

W zamian miał otrzymać 10 tys. euro od Rosjan, a od Irańczyków kryptowaluty warte ok. 15 tys. euro.

