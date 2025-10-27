USA: Arcybiskup uważa, że armia obecnie szkodzi katolikom

"Ci, którzy uczestniczą we Mszy św., odwiedzają kaplice lub biorą udział w formacji religijnej na terenie obiektów wojskowych, zapewne zauważyli, że od niedzieli 5 października 2025 r. biura kontraktowe są zamknięte, a podczas Mszy brak muzyki” – napisał arcybiskup w liście skierowanym do wiernych archidiecezji wojskowej, dodając, że dokument ten otrzymają też wszyscy członkowie Kongresu.

Armia szkodzi katolikom

Autor listu zwrócił uwagę, że "zmiany te wynikają nie z paraliżu pracy rządu, lecz z memorandum wydanego w marcu bieżącego roku przez Dowództwo Zarządzania Obiektami Wojskowymi USA (U.S. Army Installation Management Command). To ono nakazało odwołanie wszystkich kontraktów kaplicznych dla Koordynatorów Katechezy (CRE), Katolickich Koordynatorów Duszpasterstwa (CPLC) oraz muzyków na terenie całej armii". Zapewnił przy tym wiernych, że podejmie "wszelkie dostępne kroki prawne, aby zaradzić temu poważnemu błędowi”.

"Przez dziesięciolecia zatrudnieni na kontraktach katecheci, koordynatorzy duszpasterstwa i muzycy służyli wspólnotom wiernym w kaplicach wojskowych. Ich niezbędna praca wspierała katolickich kapelanów w wypełnianiu obowiązków i ożywiała życie wspólnot” – zaznaczył arcybiskup, który jest także przewodniczącym Konferencji Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych. Przypomniał, że w ostatnich miesiącach spotykał się z sekretarzem obrony i naczelnym kapelanem, "aby omówić poważne, negatywne skutki, jakie anulowanie kontraktów przyniesie katolickim żołnierzom i ich rodzinom powierzonym mojej opiece”.

Arcybiskup wyraził "ogromną wdzięczność katechetom, koordynatorom duszpasterstwa i muzykom” oraz "głęboki żal, że decyzje armii tak poważnie zaszkodziły praktykowaniu wiary katolickiej w jednostkach wojskowych”.

W armii brakuje kapelanów

Zwierzchnik archidiecezji wojskowej oznajmił, że w służbie czynnej i w rezerwach armii USA działa zaledwie 137 kapelanów katolickich, podczas gdy cały Korpus Kapelanów liczy ponad 2,5 tys. osób. Oznacza to, że niespełna 5,5 proc. korpusu stanowią katolicy, podczas gdy wśród żołnierzy odsetek ten wynosi prawie 20 procent.

Abp Broglio powołał się na raport RAND (niedochodowa, bezstronna organizacja badawcza, która dostarcza liderom informacji potrzebnych do podejmowania decyzji opartych na dowodach), z którego wynika, iż na 1000 żołnierzy protestanckich przypada około sześciu kapelanów protestanckich, natomiast na 1000 katolików tylko jeden kapelan katolicki.

Dlatego unieważnienie kontraktów na wsparcie religijne "nieproporcjonalnie szkodzi katolikom” – stwierdził hierarcha. Wyjaśnił, że po pierwsze, liczba kapelanów katolickich jest już i tak bardzo niska, a zapotrzebowanie na ich posługę ogromne, po drugie, wiara katolicka wymaga ciągłej katechezy i przygotowania sakramentalnego, które mogą być wykonywane jedynie dzięki kompetentnemu wsparciu.

"Już sama liczba żołnierzy katolickich i ich rodzin tworzy wielkie obciążenie duszpasterskie i administracyjne dla kapelanów. Co więcej, ponieważ księżą ci są zazwyczaj przypisywani na pełny etat do jednostek operacyjnych, takich jak brygady czy bataliony, wymagania służby – w tym tempo misji, ćwiczeń i rotacji – uniemożliwiają im codzienne kierowanie programami kaplicznymi bez profesjonalnego wsparcia” – wskazał arcybiskup.

Na zakończenie swego listu do kongresmenów zaznaczył, że te nowe działania Departamentu Obrony "nadmiernie obciążają katolickich kapelanów, szkodzą wspólnotom katolików w obiektach wojskowych i przez to w niedopuszczalny sposób naruszają wolność praktykowania religii przez katolików w armii amerykańskiej”. Poprosił też kapłanów archidiecezji polowej, aby "nadal odprawiali nabożeństwa w kaplicach wojskowych oraz ofiarowywali swoje dary i talenty dla budowania Kościoła, zwłaszcza w przygotowaniu sakramentalnym i edukacji religijnej".

Czytaj też:

Nowy hit Netfliksa o gejach w wojsku. Pentagon: Karmią widzów woke’owymi śmieciamiCzytaj też:

"Koniec z facetami w sukienkach. Koniec z tym g****m". Jak amerykańska armia odzyskuje powagę