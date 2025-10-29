Belgijski minister obrony Theo Francken w wywiadzie dla "De Morgen" został zapytany, czy obawia się, że prezydent Rosji Władimir Putin pewnego dnia zdecyduje się na wystrzelenie rakiet w kierunku Brukseli. – Nie, bo wtedy uderzyłby w samo serce NATO, a my zrównalibyśmy Moskwę z ziemią – odpowiedział.

"Moskwę zrównamy z ziemią". Rosjanie odpowiadają belgijskiemu ministrowi

Ambasada Rosji w Belgii przekazała w oświadczeniu, że "prowokacyjne i nieodpowiedzialne wypowiedzi jednego z czołowych belgijskich «jastrzębi», który przewidywał «rosyjskie ataki na Brukselę» i groził «zmieceniem Moskwy z mapy», nie zasługują na dalszą uwagę, biorąc pod uwagę ich absurdalność i całkowite oderwanie od rzeczywistości".

Słowa belgijskiego ministra Rosjanie uznali za "wezwanie do jeszcze większej militaryzacji Europy kosztem jej dobrobytu społeczno-ekonomicznego oraz do nieustannych dostaw broni dla reżimu w Kijowie, by mógł walczyć do ostatniego Ukraińca".

Zdaniem ambasady, wypowiedź Franckena świadczy o "niepowodzeniu prób zadania nam klęski militarnej za pośrednictwem Ukrainy, czy też zdławienie rosyjskiej gospodarki pod ciężarem nieustępliwych sankcji".

Ambasada Rosji o Europie: Zubożenie, przestępczość, migranci

"Fantazje o globalnej konfrontacji z Rosją zostają zniweczone przez brutalną rzeczywistość. (Francken – red.) Zmuszony jest usprawiedliwiać ciągły spadek poziomu życia, redukcję budżetów socjalnych, szerzącą się przestępczość i masową obecność nielegalnych imigrantów. Posuwa się nawet do ośmieszania społeczeństwa, przyznając, że planuje przetrwać «przyszły» atak Rosji dzięki osobistym zapasom konserw, świec i latarek. Nic dziwnego, że niezręczne pytania dziennikarza wywołały u ministra atak wściekłości" – czytamy w stanowisku.

Jego autorzy przekonują, że słowa belgijskiego ministra są "ucieleśnieniem militarystycznego nurtu, który zyskuje coraz większe poparcie w europejskiej partii wojennej".

