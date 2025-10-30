Trump ma powody do zmartwień. Słabe notowania

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez YouGov na zlecenie pisma "The Economist", większość Amerykanów nie jest zadowolona z obecnej kadencji.

Działania Trumpa pozytywnie ocenia 39 proc. respondentów, natomiast negatywnie aż 58 proc. Prezydent jest najbardziej krytykowany za sposób walki z inflacją, natomiast najbardziej chwalony za starania w walce z przestępczością. Warto zauważyć, że różnica między pozytywnymi i negatywnymi ocenami wynosi zaledwie 1 punkt procentowy.

W tej grupie Trump stracił poparcie

Warto zwrócić uwagę, że słabsze notowania prezydenta Stanów Zjednoczonych są efektem gwałtownego spadku poparcia w grupie najmłodszych wyborców. Na początku drugiej kadencji działania Donalda Trumpa popierało ponad 50 proc. osób w przedziale wiekowym 18-29 lat, natomiast obecnie jest to zaledwie 20 proc. Jednocześnie krytycy działań amerykańskiego przywódcy stanowią aż 75 proc. osób w wieku 18-29 lat. Spadki odnotowano również wśród Latynosów i wyborców niezależnych.

Wyniki sondażu YouGov są zbliżone do wniosków, jakie płyną z badania Ipsos dla Reutersa. W tym ostatnim Trumpa pozytywnie ocenia 40 proc. Amerykanów, natomiast krytycznie – 57 proc.

Podobne wyniki wskazał Rasmussen, którego notowania zawsze były pozytywne dla republikanów.

Pierwsze symptomy spadku poparcia już w kwietniu

Co ciekawe, już z kwietniowego badania Ipsos przeprowadzonego dla agencji prasowej Reuters wynikało, że działania Trumpa pozytywnie oceniało jedynie 42 proc. Amerykanów. Przeciwnego zdania było natomiast 53 proc. respondentów.

Odsetek popierających decyzje prezydenta USA spadł wówczas o 1 pkt proc. – z 43 proc. w poprzednim sondażu, podczas gdy w drugiej połowie marca wynosił 45 proc.

Dla porównania notowania Joe Bidena były wyższe w pierwszych dniach urzędowania (55 proc.), ale potem zaczęły spadać i od 2022 r. nie przekroczyły 42 proc., a przed wyborami prezydenckimi w październiku 2024 r. były najniższe (35 proc.).

