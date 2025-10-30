Włoski minister: Wszyscy uważają, że Ukraina nie jest w stanie odbić terytoriów

Minister obrony narodowej Włoch Guido Crosetto uważa, że strona ukraińska nie ma szans na odbicie utraconych w wojnie z Rosją terytoriów, nawet przy wsparciu Zachodu. – Odzyskanie terytoriów utraconych w 2014 r., w tym Krymu i po lutym 2022 r. jest dziś przez wszystkich uważane za niemożliwe – przyznał włoski polityk w rozmowie z dziennikarzem Brunonem Vespą.

Crosetto: Nawet z naszą pomocą

– Rosja nigdy nie zrezygnuje z zajętych terenów, a Kijów nie będzie miał siły, aby odbić te terytoria, nawet z naszą pomocą – ocenił minister. Crosetto zaznaczył, że z politycznego puntu widzenia Putin nie może wycofać się z opanowanych terytoriów. – Zmienił konstytucję, uznając okupowane terytoria za "rosyjskie" pod każdym względem – przypomniał. Jak dodał, w praktyce oznacza to, że prezydent Rosji sam postawił się w sytuacji, w której nie może w tym zakresie negocjować.

Minister wyraził również ocenę, że wielu Włochów uległo wpływom rosyjskiej propagandy i dezinformacji. – Rosja prowadzi przeciwko nam hybrydową wojnę. My, jako zwykli obywatele, nawet nie zauważamy, jak ta propaganda przenika do naszych myśli – przedstawił swój pogląd. W jego opinii "rosyjska narracja dociera do odbiorców poprzez zasięgi w sieciach społecznościowych i mediach".

Wojna o Ukrainę. Rosja "anektowała" cztery obwody

Druga faza wojny o Ukrainę rozpoczęła się w lutym 2022 roku rosyjskim atakiem z kilku kierunków operacyjnych. Po tym, jak kampania zakładająca szybkie zajęcia Kijowa i obalenie tamtejszego rządu nie powiodła się, strona rosyjska skoncentrowała się na działaniach na wschodzie i na południu Ukrainy. Od wielu miesięcy siły rosyjskie napierają, usiłując przejąć pełną kontrolę nad obwodami ługańskim i donieckim, które razem tworzą obszar nazywany Donbasem. Rosjanie zajęli ok. 20 proc. terytorium Ukrainy, a jej populacja zmniejszyła się o ponad jedną czwartą. Obie strony ponoszą ogromne straty w żołnierzach i rekrutach. Dokładne liczby nie są znane. Jednocześnie wojna w dużym stopniu przeistoczyła się w konfrontację dronów.

Po tzw. "referendum" we wrześniu 2022 roku Moskwa ogłosiła aneksję czterech ukraińskich obwodów do swojego terytorium. To obwody ługański, doniecki, chersoński i zaporoski. Wojska rosyjskie nie kontrolują ich w całości. Oczywiście zaboru tego nie uznaje społeczność międzynarodowa. Starania prezydenta USA Donalda Trumpa, aby zakończyć wojnę, a jako linię rozgraniczającą ustanowić obecną linię frontu, na razie nie przyniosły rezultatu.