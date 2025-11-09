Lewicowa kontrrewolucja?

GLOBALNE OCHŁODZENIE Zohran Mamdani, który sam siebie określa jako „demokratycznego socjalistę” (Donald Trump nazywa go zaś „stuprocentowym komunistycznym szaleńcem”), będzie rządzić światową stolicą kapitalizmu.
34-letni polityk Partii Demokratycznej z pewnością jest na lewo od lewicy. Wyborcom obiecywał m.in. mieszkania socjalne, zamrożenie czynszów, bezpłatny transport publiczny etc. Łatwo pokonał więc w wyborach na burmistrza Nowego Jorku byłego gubernatora tego stanu Andrew Cuomo i działacza Partii Republikańskiej o polskich korzeniach Curtisa Sliwę. Mamdani – urodzony w Ugandzie syn hinduskich imigrantów – to jednocześnie pierwszy muzułmanin rządzący największym miastem USA.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
