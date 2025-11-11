Zmasowany atak Rosji. Kraj NATO nie był w stanie poderwać myśliwców

Rumuńskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że w nocy z 10 na 11 listopada 2025 roku Rosja ponownie przeprowadziła ataki na ukraińskie porty położone nad Dunajem.

Tej samej nocy rosyjskie siły przeprowadziły szeroko zakrojony atak na obwód odeski, graniczący z Mołdawią i Rumunią. Uszkodzona została infrastruktura energetyczna i transportowa, a jedna osoba odniosła obrażenia.

Jak poinformował szef władz wojskowych regionu Ołeh Kiper, działania ratunkowe trwają, a funkcjonowanie kluczowych obiektów wspomagane jest generatorami.

Rumunia nie poderwała myśliwców

W komunikacie resortu przekazano, że "radary zasygnalizowały obecność grup dronów na obszarze przylegającym do krajowej przestrzeni powietrznej, co doprowadziło do prewencyjnej aktywacji systemów obrony powietrznej".

Z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych w południowo-wschodniej części kraju start samolotów bojowych był niemożliwy.

"Duża liczba eksplozji"

Po północy czasu lokalnego wydano ostrzeżenie dla mieszkańców północnego okręgu Tulcza. "Odnotowano dużą liczbę eksplozji po ukraińskiej stronie Dunaju w rejonie Portu Ismail" – poinformowało ministerstwo. Około godziny 1 w nocy do resortu wpłynęło zawiadomienie o upadku obiektu, prawdopodobnie drona, w odległości około 5 kilometrów od granicy państwowej. Teren został zabezpieczony, a oględziny zaplanowano na wczesny poranek.

We wrześniu szefowa rumuńskiej dyplomacji przypomniała, że wojsko przechwyciło rosyjskiego drona. Wówczas podkreślała, że obywatele Rumunii nigdy wcześniej nie byli narażeni na tak duże ryzyko, a działania Rosji określiła jako "niedopuszczalne oraz lekkomyślne". Jak dodała, "Rumunia potępia zachowanie Rosji i podejmuje niezbędne środki w celu ochrony swojej suwerenności i bezpieczeństwa".

