O sędziach (włoskich)
Udostępnijdodaj Skomentuj
Świat
  • Piotr KowalczukAutor:Piotr Kowalczuk

O sędziach (włoskich)

Dodano: 
Flaga Włoch
Flaga Włoch Źródło: Unsplash
PIECZEŃ RZYMSKA We Włoszech sądownictwo stoi na głowie.

Do Narodowego Stowarzyszenia Sędziów (ANM) należą wszyscy sędziowie i... prokuratorzy. To oni mają decydujący wpływ na to, kto wejdzie w skład Najwyższej Rady Sądownictwa (CSM), która decyduje o awansach.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także