Protesty Indian

Podczas konferencji klimatycznej COP30 w Belém (Brazylia) doszło do gwałtownych protestów.
Dziesiątki przedstawicieli ludów tubylczych próbowały wedrzeć się na teren obrad, żądając większego udziału dla siebie w decyzjach dotyczących ochrony Amazonii. W trakcie zamieszek wyłamano drzwi. Jeden z ochroniarzy został ranny.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
