Protesty Indian

Pióropusz plemienia Krików
Pióropusz plemienia Krików Źródło: Wikipedia / Wolfgang Sauber/CC BY-SA 3.0
Podczas konferencji klimatycznej COP30 w Belém (Brazylia) doszło do gwałtownych protestów.

Dziesiątki przedstawicieli ludów tubylczych próbowały wedrzeć się na teren obrad, żądając większego udziału dla siebie w decyzjach dotyczących ochrony Amazonii. W trakcie zamieszek wyłamano drzwi. Jeden z ochroniarzy został ranny.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

